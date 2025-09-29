車燈壞掉引來警方攔查 被搜出K菸還求情「能不要辦嗎？」

鐘男（右）車燈壞掉引來警方查獲K菸送辦。（民眾提供）

高雄市一名鐘姓男子駕車行經鳳山區經武路，卻因右前大燈壞掉，引來鳳山警方攔查，起出2支三級毒品K菸，警訊後將他依毒品罪嫌送辦，並認定未依規定使用燈光，最重可罰3600元。

警方調查，嫌疑人鐘姓男子（42歲）昨晚駕車行經鳳山區經武路，因車輛右前大燈壞掉不亮，鳳山警方眼尖發現，將他攔下盤查，鐘男見警否認攜帶違禁品。

請繼續往下閱讀...

警方發現車上有菸盒，詢問鐘男「有抽菸嗎？請他打開菸盒看一下」，鐘男見事跡敗露，只好打開菸盒，交出2支第三級毒品K菸，求警「拜託能不要辦嗎？」，讓警方很傻眼，將鐘男帶回文山所偵辦。

警訊後今將鐘男依違反毒品危害防制條例偵辦；至於鐘男是否毒駕部分，警方已採尿送驗，將視尿檢結果認定，依公共危險罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

對於鐘車右前大燈壞掉，警方認定未依規定使用燈光，違反道路交通處罰條例，開罰1200元至3600元罰鍰。警方將持續查緝不法，淨化社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法