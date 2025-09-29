屏東男不滿狗吠擾眠 持鐵管猛刺鄰居飼愛犬遭送辦

警方依違反《動物保護法》將陳男函送屏東地檢署偵辦。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣一名35歲陳姓男子因不滿44歲李姓鄰居將狗飼養於屋外鐵籠，狗吠聲長期干擾其生活作息，28日深夜11時許，竟持鐵管對鐵籠內的狗猛刺，導致狗狗重傷、奄奄一息，籠內血跡斑斑。事件經監視器錄下，李男發現後立即報警。警方調閱畫面後，依違反《動物保護法》將陳男函送屏東地檢署偵辦，並通報屏東縣府農業處動保科處理。

據了解，陳男居住於一樓平房，其房間緊鄰李男放置狗籠的位置，狗狗吠叫聲長期影響其睡眠與生活，積怨已久。28日晚間，陳男情緒失控，持鐵管對狗狗施暴，兇殞畫面全被監視器拍下。飼主李男發現愛犬重傷，悲憤報案。警方到場後，確認陳男涉案，隨即展開調查。

屏東警方表示，虐待或傷害動物已違反《動物保護法》，除依法送辦外，也提醒民眾若發現動物受虐或處於危險，應立即通報動保單位。動保科人員已介入調查狗狗傷勢，並將協助後續醫療與安置事宜。全案經初步詢問後，陳男於29日依違反《動物保護法》函送屏東地檢署偵辦。

