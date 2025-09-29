快車道拋錨女駕駛陷車陣險象環生 警合力推車助脫困

休旅車拋錨女駕駛陷車陣中，警方推車協助脫困。（記者姚岳宏翻攝）

台北市松山警分局東社派出所上週獲報，南京東路與敦化北路口有一輛休旅車拋錨停在快車道中央，由於正值下班車潮最高峰時段，若等待拖吊車恐耗時冗長，嚴重阻礙交通並增加追撞風險，員警見車輛輪胎仍可轉動，果斷以「人力推車」方式排除障礙。

東社派出所接獲報案後，巡佐哈遠得、警員楊森翔與呂浩維趕赴現場，到場發現駕駛42歲駕駛聶女身陷車陣中央，車上還載有兩名年幼孩童，由於故障車動彈不得，後方車流不斷逼近，女駕駛神情焦急，兩名孩子也顯得不知所措。

為避免意外發生，警方立即與交通分隊兩名員警合力，疏導車流、指引改道，以人力將車輛從快車道推移至路旁安全地帶，故障車最終成功脫困，駕駛母子三人也平安無恙。

警方提醒，車輛行駛中如遇拋錨等緊急狀況，應第一時間打開危險警示燈、在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌，警示後方來車，並儘速將人員移至路旁或安全島，切勿逗留車內或穿梭車道間，另請立即撥打110或聯繫拖吊業者，以保障自身與他人行車安全。

