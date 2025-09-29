為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    快車道拋錨女駕駛陷車陣險象環生 警合力推車助脫困

    2025/09/29 14:34 記者姚岳宏／台北報導
    休旅車拋錨女駕駛陷車陣中，警方推車協助脫困。（記者姚岳宏翻攝）

    休旅車拋錨女駕駛陷車陣中，警方推車協助脫困。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市松山警分局東社派出所上週獲報，南京東路與敦化北路口有一輛休旅車拋錨停在快車道中央，由於正值下班車潮最高峰時段，若等待拖吊車恐耗時冗長，嚴重阻礙交通並增加追撞風險，員警見車輛輪胎仍可轉動，果斷以「人力推車」方式排除障礙。

    東社派出所接獲報案後，巡佐哈遠得、警員楊森翔與呂浩維趕赴現場，到場發現駕駛42歲駕駛聶女身陷車陣中央，車上還載有兩名年幼孩童，由於故障車動彈不得，後方車流不斷逼近，女駕駛神情焦急，兩名孩子也顯得不知所措。

    為避免意外發生，警方立即與交通分隊兩名員警合力，疏導車流、指引改道，以人力將車輛從快車道推移至路旁安全地帶，故障車最終成功脫困，駕駛母子三人也平安無恙。

    警方提醒，車輛行駛中如遇拋錨等緊急狀況，應第一時間打開危險警示燈、在車輛後方50~100公尺處豎立車輛故障標誌，警示後方來車，並儘速將人員移至路旁或安全島，切勿逗留車內或穿梭車道間，另請立即撥打110或聯繫拖吊業者，以保障自身與他人行車安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播