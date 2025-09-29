為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    白色賓士女駕駛疑吸笑氣逆向撞2車釀禍肇逃 警半小時逮人

    2025/09/29 14:03 記者李容萍／桃園報導
    駕駛白色賓士的廖女（左）疑吸笑氣逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時逮人。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女（左）疑吸笑氣逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時逮人。（記者李容萍翻攝）

    桃園市一名34歲廖姓女子昨（28）日晚間8點許，駕駛白色賓士豪車行經中壢區中央西路二段時，突然向左偏移對撞對向2輛轎車，導致其中1輛車內共4人擦挫傷，但她未停車查看，竟直接駛離事故現場，中壢警方獲報調閱監視器畫面，在30分鐘內將廖女帶回，並在她車上查獲笑氣鋼瓶及氣球等物，全案依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

    警方調查，廖女當時駕駛白色賓士沿中央西路二段往新明路方向直行時，疑似精神不濟突然向左偏移跨越車道中線，逆向撞擊到對向2輛車，中壢警分局興國派出所獲報有交通事故，現場遭撞擊的其中一輛車，包含車內駕駛及乘客共4人受有擦挫傷，當時廖女直接開車離開，讓被撞的2車駕駛及乘客都傻眼。

    警方到場處理立即擴大調閱監視錄影畫面，於30分鐘內將廖女帶回，並於車內查獲笑氣鋼瓶，廖女一開始在車內還搖下車窗與員警對話，神情恍惚還辯稱自己無吸食笑氣，全案訊後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌依法偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰強調，警方對各類危險駕駛零容忍，無論是酒駕、毒駕都將從嚴依法究辦。也呼籲民眾切勿因一時好奇或僥倖心態誤觸法網，更不要將自身與他人安全置於險境，共同守護道路交通安全。

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時循車逮人。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時循車逮人。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時循車逮人，並在車內查獲笑氣鋼瓶。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃 ，警半小時循車逮人，並在車內查獲笑氣鋼瓶。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃，警半小時循車逮人。（記者李容萍翻攝）

    駕駛白色賓士的廖女逆向撞2車釀禍肇逃，警半小時循車逮人。（記者李容萍翻攝）

