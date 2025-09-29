「運兵車」疑行車糾紛竟鬼切攔車 大甲警方要辦了

俗稱「運兵車」的小客貨車駕駛鬼切攔車並下車疑要找後方轎車駕駛理論。（擷取自黑色豪門企業）

昨天下午1點多，黃姓男子駕駛轎車行駛后里區月眉東路時，疑變換車道時與後方俗稱「運兵車」的小客貨車發生糾紛，「運兵車」駕駛竟鬼切攔車並下車疑要找黃男「算帳」，黃男機警趕緊駕車駛離，並提供行車紀器畫面向大甲警分局月眉派出所報案，檢舉「運兵車」違規，大甲警分局今天表示，將依道路交通管理處罰條例開罰，「運兵車」駕駛並可能涉及違反刑法第185條妨害公眾往來安全罪、第304條強制罪等，將傳喚駕駛到案說明，並涵請台中地檢署偵辦。

大甲警分局表示，經檢視黃姓駕駛提供的檢舉畫面，「運兵車」駕駛涉違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，可處6,000元以上、3萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條第4項規定，並可吊扣該汽車牌照6個月；第56條第1項第5款，規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，並可處600元以上、1200元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

除違返道路交通管理處罰條例外，「運兵車」駕駛並可能涉及違反刑法第185條妨害公眾往來安全罪、第304條強制罪等，大甲警分局表示，已責由偵查隊依相關事證通知車主到案說明，將函請台中地檢署偵辦；另將針對駕駛及乘客身分進行清查，以釐清有無涉及其他案件。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法