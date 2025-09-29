為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子搭機吸食電子煙被制止送辦 法官判罰3萬

    2025/09/29 13:01 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定楊男觸犯非法使用干擾飛航之器材罪，判罰3萬元，得易服勞役30日。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名楊姓男子今年5月28日前往松山機場，準備搭機前往金門，卻在飛機機艙關閉後，竟開始吸食電子煙。空服員發現後當場制止，並通報警方處理，將楊男送辦。基隆地院近日審結，認定楊男觸犯非法使用干擾飛航之器材罪，判罰3萬元，得易服勞役30日。

    判決書中指出，楊男於案發當時從台北松山機場要搭機到金門尚義機場，卻在機艙艙門關閉時，在座位上抽起電子煙。

    空服人員發現後，立刻向前制止，並通報座艙長。飛機抵達金門後，警方將他帶回調查後送辦。

    法官認為，飛機關閉艙門後，機組人員宣布禁止使用起至開啟艙門為止，不得在機艙內使用干擾飛航及通訊器材；但楊男不聽勸告，違規在航空器機艙內座位使用電子煙，無視其他乘客權益，對飛航安全造成危害。考量楊男坦承犯行經制止後即停止使用電子煙，情節非重，衡其素行、家庭經濟狀況小康等情狀，依犯非法使用干擾飛航之器材罪，判罰3萬元，得易服勞役，全案仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

