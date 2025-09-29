母兄控用申請獎學金拐父母印鑑私辦土地過戶 她因這個理由勝訴

新竹某H小姐被娘家母親和兄弟告用小孩申請獎學金為由騙走父母的印鑑印和身分證，私辦10筆土地的所有權移轉，新竹地院最後認定H女是合法獲贈取得土地。（記者黃美珠攝）

新竹H小姐被控用幫孩子申請獎學金拐走娘家父母印鑑章，再藉口獲得雙親贈與，把父母名下10筆土地登記過戶，其母親兄弟們狀告法院要求塗銷。新竹地院認為，申請獎學金不需用到印鑑印、一般私章就可，縱然H父母沒會同辦土地所有權移轉登記，但一般狀況如果沒有贈與意思，不會把印鑑印、身分證和土地所有權狀都交給H，所以判她勝訴。

但是H的母和兄弟們告訴法官，H父生前重男輕女，跟H也沒有特別親近，過去更從沒聽過他要把名下7筆土地送給H，至於還在世的H母就算把3筆土地過戶給H，也不急於現在。

請繼續往下閱讀...

他們指控H之前藉口幫小孩申請獎學金，曾對母親聲稱要阿公、阿嬤的身分證印章才行，才會拿到雙親身分證和印鑑章，相關的移轉登記申請文件都是H代為簽名和用印，兩老都沒有親自簽名或到場辦理。H作為女兒，在父親火化當天藉口不適，匆匆趕在地政機關下班前單獨去辦理過戶，以上種種都可以證明根本就沒土地贈與這回事。

H女則說，辦過戶時她已檢具蓋有父母本人印鑑章相符的相關申請書件和土地所有權狀等，一切合法。

判決書指出，H女的母親和兄弟們只爭執並無贈與這件事情，但沒有爭執相關申請文書上的印鑑印文有假；經查H女辦理的程序也都一切合法。

法官認為，一般常情孫子的獎學金怎需要用阿公、阿嬤的身分證和印章才能申請？就算H母信以為真，給日常用章就好，不致於提供印鑑印。如果2老真的都沒有贈與念頭，很難想像H如何能拿到土地所有權狀辦理移轉登記？所以判定H女勝訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法