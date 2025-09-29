台中房仲吸金20億落跑遭羈押禁見 被害人超過40人已14人報案

台中葉姓房仲吸金20億落跑，昨天返國在機場遭逮捕，中檢向台中地院聲請羈押禁見獲准，目前初估被害民眾超過40人。（記者陳建志攝）

台中42歲葉姓房仲，涉嫌以投資、放款等手法，向同事、親友吸金至少20億，被害民眾本月22日向警方報案，台中地檢署23日指揮偵辦，發現葉男早已潛逃出境，立即在本月26日廢止並註銷葉男護照，並發布通緝，葉男自知難逃法網，昨天上午主動從泰國搭機返台，在桃園機場遭逮捕並解送台中地檢署，經檢察官訊問後，認定涉犯詐欺取財、非法經營銀行業務，向法院聲請羈押禁見獲准，檢方初步清查，被害人超過40人，已14人完成報案，將持續清查釐清。

據了解，今年42歲的葉男從事房仲業10多年，是某知名房仲公司台中一家分店的幕後金主和實際負責人，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過本月19日有被害民眾前往住處找人，發現葉男已經不見蹤影。

據被害民眾表示，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、開公司投資前景很好吸引被害人，甚至自己也有在放款。原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直到3個月前，完全沒給錢，本月19日更是直接消失、聯繫不上。

台中地檢署23日獲報後，指派何建寬檢察官成立專案小組，指揮重案支援中心檢察事務官、台中市政府警察局第六分局偵查隊、內政部警政署刑事警察局共同偵辦，發現葉男已在20日搭機潛逃出境，立即在本月26日廢止並註銷葉男護照，並於同日發布通緝。

葉男自知難逃法網，昨天上午自泰國返國，經桃園國際機場海關時，當場遭警方逮捕並解送台中地檢署歸案。經檢察官訊問後，認定葉男涉犯刑法詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡的事實，昨晚訊畢後，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警初步調查，葉男疑似用房仲的招牌獲取同事、親友信任，以投資進行詐騙，或者稱公司有資金需求，請同事先向銀行借貸付款，目前已有14名被害人完成報案，初估受害民眾超過40人，吸金、詐騙金額達數十億元，檢方目前全力調查釐清中。

