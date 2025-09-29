「大力金剛丸」貴鬆鬆！ 金門湖警攜手物流業者戳破「中醫師」空中問診騙局

金門何姓男子收到的「大力金剛丸」、「細胞精華能量肽」等都未標示成分及主管機關核可字號。（金湖分局提供）

金門縣警察局今天表示，近日有民眾訂購2件20萬元的貨到付款包裹，金湖分局據報察覺有異，主動派員關懷，發覺不僅貨品中的「大力金剛丸」沒有主管機關核可字號，連「病例模範證書」也是假的，當場勸阻民眾付款。

金湖分局表示，何姓男子7月透過網友認識1名自稱「台北中醫大學楊醫師」的男子，對方透過LINE進行線上問診及藥品推銷，相關花費50萬元；該名「中醫師」為取信何男，甚至冒用衛生福利部名義，製作「宣傳講座病例模範證書」，授予「病例模範代表」頭銜，並謊稱日後可全額退還藥款，進一步利誘何男提供存摺封面及健保卡等資料，蒐集個資。

請繼續往下閱讀...

湖警檢視何男購買的「大力金剛丸」、「細胞精華能量肽」等都未標示成分及主管機關核可字號，是來源不明的藥物；另從何男與「楊醫師」的LINE語音對話，發現對方明顯有中國口音；經過追查，衛生福利部也沒有核發「宣傳講座病例模範證書」、「病例模範代表稱號」證書，明顯有詐欺行為。

員警耐心勸說，何姓男子終於打消取貨念頭，同意物流業者將這批「價值20萬元」的包裹全數退回，成功攔阻詐騙；警方為避免何男再遭詐騙，協助何男註銷提供給對方的金融帳戶與健保卡，以防詐團冒用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

疑似詐騙集團仿製的「宣傳講座病例模範證書」、「病例模範代表稱號」，業使用衛生署等徽印企圖魚目混珠。（金湖分局提供）

