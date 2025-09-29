12萬現金在北捷漂流16站 捷警隊迅速助婦人尋回

警方幫助婦人找回現金。（記者王冠仁翻攝）

新北市一名婦人在台北捷運南勢角站的自動提款機，提領12萬元現金，要提供給在念書的小孩當作生活費，領完錢就搭捷運要去交給小孩，但是她粗心大意，轉乘其他路線的捷運時，發現裝錢的隨身背袋遺留在車廂，她隨即向站務人員求助。捷運警察隊獲報追查，發現其背袋一路漂流到蘆洲站才被民眾撿到，員警迅速清點，發現現金沒有短少，婦人這才鬆了一口氣。

北市警捷運警察隊今天發布新聞稿，表揚處理此案得宜的第二分隊警員易湘泉、吳岡諾，同時也呼籲民眾搭乘捷運時攜帶大量現金或貴重物品，務必妥善收好、貼身保管，避免因上下車匆忙而遺失。轉乘時人潮較多，如不慎遺失物品，應立即向站務、保全人員或捷運警察反映，捷運警察將即刻提供協助。

警方調查，這名婦人的小孩還在念書，她當天在南勢角站內的自動提款機提領12萬元後，打算當作小孩的生活費。她領完錢後搭乘捷運出發去找小孩，期間經過古亭站要轉乘松山新店線時，赫然發現自己把裝錢的隨身背袋忘在車廂中。

婦人心急如焚，立刻跑去詢問處求助。捷警到場後，一面安撫婦人情緒一面釐清失物時間與地點，確認其搭乘的班次、車廂及下車站；捷警與站務人員將遺失物特徵及內容通報沿線站點，啟動跨站協尋機制。

不久後，蘆洲站回報有乘客在車廂內拾獲特徵相符的背袋並交給詢問處，原來背袋一路從南勢角站到蘆洲站行經16站才被熱心民眾發現。經清點背袋內12萬元現金及其他隨身物品與報案內容相符全數無缺，婦人領回背袋時，對捷運熱心及效率表達由衷感謝。

警員吳岡諾（左）、易湘泉（右）幫助尋回現金。（記者王冠仁翻攝）

