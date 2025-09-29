為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南後壁、東山、白河多路段增設測速點

    2025/09/29 11:32 記者王涵平／台南報導
    白河警分局今公布轄區後壁、東山及白河區及轄界的聯外、山區道路測速點，呼籲注意「三角相機」標誌。（警方提供）

    白河警分局今公布轄區後壁、東山及白河區及轄界的聯外、山區道路測速點，呼籲注意「三角相機」標誌。（警方提供）

    白河警分局今公布轄區後壁、東山及白河區及轄界的聯外、山區道路測速點，10月起持續以「日夜不特定時段、不定點」方式執行，呼籲注意「三角相機」標誌，市172甲線也增設測速點，行車勿超速。

    白河警分局指出，盤點轄內事故嚴重程度並經謹慎評估，會同道路養護機關設置「警52」（三角形+相機圖示）警告標誌，最新測速點詳細位置以及最高速限，白河區（含關子嶺）：（一）市道172甲線4.52km，秀祐路段（60Km/h）；（二）市道172線30.2km，下秀祐路段（50Km/h）；（三）市道172線33.2km，糞箕湖路段（60Km/h）；（四）市道172線35.95km，虎山路段（60Km/h）；（五）市道165線10.54km，三間厝路段（60Km/h）；（六）市道175線6.58~6.88km，南寮路段（50Km/h）。

    東山區（含東原）：（一）市道165線16km，近青葉橋路段（60km/h）；（二）市道174線44.9km（50km/h）；（三）區道南314線6.65km，頂窩路段（60km/h）；（四）區道南104線1km~1.6km，東原國中附近（50km/h）。

    後壁區：（一）台1線278.55km，近八掌溪橋路段（70km/h）；（二）台1線287.72km，安溪寮路段（70km/h）；（三）後台1284.2km，後壁高中路段（50km/h）；（四）市道172甲線1.94km，後壁路段（60km/h）；（五）市道172線26.9km~28.75km，本協路段（60km/h）；（六）區道南80線1.5km，竹圍後及鹽水汫水路段（50Km/h）

    白河警分局今公布轄區後壁、東山及白河區及轄界的聯外、山區道路測速點，呼籲注意「三角相機」標誌。（警方提供）

    白河警分局今公布轄區後壁、東山及白河區及轄界的聯外、山區道路測速點，呼籲注意「三角相機」標誌。（警方提供）

