基隆行人事故率統計出爐 逾3成是車輛路口撞傷行人

基隆市警察局統計，今年1月1日至9月25日期間，共發生155起行人事故，其中最大的比例，是車輛行經路口行人穿越道前未減速，與行人發生碰撞，比例高達35.4%，共有55件。交通隊呼籲，依道路交通管理處罰條例規定，車輛行經行人穿越道不減速慢行，可罰600元以上、1200元以下罰鍰；若致人死傷者，最高可罰3萬6000元，民眾務必小心。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄表示，依道路交通管理處罰條例第44條第1項第2款規定，駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，將可罰600元以上、1200元以下罰鍰；同法條第4項規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷或死亡者，將處1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

因此，為提升行人穿越安全，基隆市警察局自今年10月1日起將針對汽車駕駛行近行人穿越線不減速慢行的違規車輛加配合科技執法，加強取締，以保障行車與行人安全。

交通隊長楊永泰呼籲，駕駛人行經路口時應主動減速，隨時做好停車準備，並注意觀察左右來車與行人動態，確實遵守交通號誌，停讓行人優先通行，才能降低事故發生風險。請駕駛朋友們切記：行經路口務必減速慢行、停讓行人，共同營造安全友善的交通環境。

