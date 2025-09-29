廚師竟化身詐團收水手堅持不認，法官分判3罪。圖為苗栗地院。（資料照）

擔任廚師的陳姓男子加入詐騙集團後，陳男成為詐騙集團收水手，負責收取車手所領走的被害人匯款。陳男所屬詐騙集團以販賣演唱會門票、網路商場販售商品等，共騙得3名被害人2萬多元，後來車手與陳男被警方逮捕，陳男被起訴後，於偵訊中、庭審時堅持不肯承認涉案，苗栗地院法官近期審理後，認為陳男始終否認犯行且未與被害人和解，3罪分3案判刑，各依觸犯3人以上共同詐欺取財罪分別判處陳男有期徒刑1年7個月、1年8個月、1年9個月，目前陳男上訴中。

陳男所屬詐騙集團以販賣演唱會門票、商品等手法於2023年2月12日陸續騙走3名被害人匯款，並由車手於當天晚間（另案審理）領走5100元、9985元、1萬2600元。後來2名車手與陳男被逮，陳男雖承認曾加入該詐騙集團，但於案發時已退出。

不過，被逮車手指證歷歷，且陳男仍留在詐騙集團通訊群組中，法官認為該詐騙集團分工明確，認為陳男辯詞不足以採信，且陳男於案發後否認犯行，迄今未與被害人達成調解或賠償，認為陳男所犯各罪應予分論併罰。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

