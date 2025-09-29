為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗縣近3月5大詐騙手法 投資詐騙人數、金額居冠

    2025/09/29 09:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    小心詐騙！苗縣近3月5大詐騙手法，投資詐騙人數、金額仍居冠。圖為苗縣警方逮捕車手畫面。（圖由民眾提供）

    小心不要上當！詐騙集團興起後，近年來假投資詐騙成為主要手法，依苗栗縣警察局刑事警察大隊統計，近3個月以假投資詐騙、網路購物詐騙（假網拍）、假交友（投資詐財）、解除分期付款（假買家騙賣家）、色情應召詐財（假交友徵婚詐財）排名居前5名，因頭份、竹南科技業近年來興起且人口多，受害者也較多。

    苗栗縣警局刑警大隊表示，目前投資詐騙為詐騙集團最慣用伎倆，也是民眾遭詐騙的主流案例，畢竟向被害者謊稱某項股票可成為飆股或其他投資標的，被害人通常會交付較多財產，苗栗縣也以頭份、竹南2警分局轄下居多，職業以科技業、專業人員占比較高，詐騙金額3個月約2.6餘億元。

    至於假交友詐騙，詐騙集團成員則利用網路社群如FB等鎖定被害人，頻頻向被害人噓寒問暖取得信任，再投其所好推銷，或稱有急需詐財，色情應召詐財則利用生理需求或對結婚幻想等詐騙；解除分期付款則為被害人網購後稱刷錯卡等手法，幾類詐騙類型被害人除色情應召詐財、解除分期付款2類學生成為容易被鎖定目標，其餘仍以科技業從業人士居多。

    苗栗縣警方提醒，若遇到「飆股」、「保證獲利」、「穩賺不賠」、網路交友主動加Line等通訊軟體後、購買演唱會門票或其他商品等後，要求匯款等，務必注意並請立即撥打165反詐騙專線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

