台南仁德工廠火警歷時近5小時撲滅 燃燒面積1560平方米

台南仁德區中正西路4天內2度發生工廠火警，消防隊全力灌救，今晨撲滅。（民眾提供）

台南仁德區中正西路昨晚在4天内2度發生工廠火警，35車，以及128警義消馳援，由於現場火勢猛烈，烈焰不斷竄出，後來鐵皮厝建物屋頂還倒塌，並波及鄰棟，歷時近5小時的灌救，今天凌晨完成撲滅，燃燒面積達1560平方公尺，所幸正值連假，無人留守，沒有造成傷亡，起火原因仍待調查。

火場為壓克力公司，是1層樓的鋼骨鐵皮工廠，路過民眾昨晚9點35分看見有火光，趕緊報案，南市消防局先出動31車、62人趕往灌救，鄰近分隊陸續馳援。

由於現場已全面燃燒，濃煙瀰漫，烈焰沖天，從附近台86線快速道路上，也可清楚看到，這是仁德區中正西路在本月25日後，再度發生工廠火警，地方議論。

消防局也調派2台機器人支援救災，雖然有出動無人機，由於當地距離台南機場不遠，屬於禁航區，因此並未使用。

晚間近10點半，全面燃燒的現場倒塌，緊急聯繫重機具支援，合計有35車、128名警義消趕往灌救，先侷限火勢。

11點許，火勢控勢，之後重機具抵達，加入搶救行列，直到今天凌晨2點14分終於撲滅，有延燒到鄰棟。

壓克力工廠燃燒面積約1500平方公尺，燃燒原油與重油各2噸左右，以及內部雜物，有租賃關係，有財損需要火調，被波及的環境工程公司，燃燒面積約60平方公尺，起火原因調查中。

台南仁德區中正西路4天內2度發生工廠火警，消防隊漏夜搶救。（民眾提供）

台南仁德區中正西路4天內2度發生工廠火警，現場全面燃燒。（民眾提供）

台南仁德區中正西路發生工廠火警，烈焰不斷竄出。（民眾提供）

