獨攀八仙山猝逝 移民署隊長邱國志常分享登山經驗

移民署南投專勤隊隊長邱國志，爬過北大武山等知名百岳。（圖擷取自臉書）

移民署南投專勤隊隊長邱國志，昨（28日）驚傳獨攀台中市和平區八仙山，突然昏迷失去呼吸心跳猝逝，消息傳出後，友人均不敢相信。據了解，邱國志熱愛登山及馬拉松等運動，爬過許多百岳，去年11月間還在臉書貼文分享單攻玉山主、北、東峰3座百岳經驗，文中即強調自己無特殊病史，高山適應正常，過程如遇天候或身體狀況不佳即取消或撤退，不強攻，安全第一。

據指出，53歲的邱國志畢業於警察大學外事系60期，非常喜歡運動，尤其熱愛爬山，也曾參加過馬拉松比賽，就讀警大時就是登山社副社長，除了經常攀爬八仙山、波津加等谷關7雄外，也爬過許多百岳等大山、甚至帶團爬山，並在臉書貼文分享爬山攻略。邱國志自1995年投身警界，服務至今逾30年，今年4月才調到移民署南投專勤隊服務，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好長官。

去年11月23日，邱國志單攻玉山主、北、東3座百岳，但因擔心強攻有失溫風險，毅然決定撤退，事後並在臉書貼文分享此次登山經驗，文中即強調自己無特殊病史，高山適應正常，過程如遇天候或身體狀況不佳即取消或撤退，不強攻，安全第一。因此，昨傳出邱國志攀登中級山八仙山猝逝消息，熟識友人聽聞後均感到震驚與難過，表示登山經驗如此豐富且知進退的人怎會發生這種事?令人不勝唏噓。

移民署南投專勤隊隊長邱國志，去年11月間即在臉書分享單攻玉山群峰經驗，強調登山不強攻、安全第一。（圖擷取自臉書）

移民署南投專勤隊隊長邱國志，28日傳出獨攀八仙山猝逝。（資料照）

