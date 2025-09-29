七旬阿嬤級車手膝蓋不好卻從台南趕到台中詐騙

台中市警方偵破詐騙赫見七旬婦人也犯案，（民眾提供）

台南市1名婦人應徵公司「外務員」，被派往台中收取詐騙贓款時，遭員警當場逮捕，調查婦人身分時發現其竟已是70歲高齡。

台中市大雅警分局日前擴大追查詐欺案潛在被害人，發現1名42歲的謝姓男子可能遭詐，經聯繫謝男表示，先前在FACEBOOK廣告上得知股票當沖投資的訊息，前後已陸續面交、匯款將近50萬元，經員警說明後，謝男才驚覺遭詐。

經專案小組溯源偵查，並由謝男配合假意再次面交投資款，員警於台中市北區一處大樓裡埋伏，逮捕前來面交34萬元投資款的車手陳女，赫然發現陳女竟高齡70歲。陳女被逮時，還一再向警方表示其膝蓋不好，行動不便，卻遠從台南千里迢迢來到台中犯案，另員警也不禁莞爾。

陳女供稱在臉書應徵投資公司外務員工作，向投資人取款後，依公司指示把現金放在某停車場內的汽車輪框旁，如此詭異的交易方式，陳女卻辯稱不知被詐騙集團利用為車手，經警方移送後，台中地檢署以組織、詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴，並認陳嫌未全盤坦認犯行，顯無悔意，向法院求處有期徒刑1年2月。

