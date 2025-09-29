超速42公里扯警「移花接木」求撤銷 法官打臉這樣判

雲林莊姓男子開車行經南投超速42公里遭拍照舉發，卻指員警移花接木求撤銷，台中高等行政法院法官勘驗照片打臉駁回。（記者陳建志攝）

雲林莊姓男子，去年12月開車行經南投台21線，因超速達42公里遭測速照相機拍照舉發，除開罰1萬2千元，還被吊扣牌照6個月，莊男質疑警方「移花接木」，且認為照片中還有其他車輛可能誤判，不服提起行政訴訟，主張撤銷罰單；台中高等行政法院法官經比對照片，確認並無移花接木，且該部測速照相機經檢驗合格，判決駁回。

雲林縣莊姓男子，去年12月8日上午9點多，駕駛自小客車行經南投縣水里鄉台21線因超速達42公里，遭測速照相機拍照舉發，員警認定超速屬實，開罰1萬2千元，並吊扣牌照6個月，莊男不服提起行政訴訟。



莊男表示，舉發照片與現場有明顯落差，採證照片有向下斜坡路面，且白線外側狹隘，有防止摔落水溝護欄的設置，但現場照片並無上述的情形，質疑員警有「移花接木」之嫌，並稱照片內還有其他車輛，質疑有誤判可能，還認為超速10公里內不罰，因此本件不能用超速42公里裁罰。

台中高等行政法院法官比對舉發照片，與員警提出的現場照片，發現兩者的景象並無不同，打臉莊男指警方「移花接木」的說法；另外稱照片中有其他車輛可能誤判，但本件測速儀器是針對車尾測速，而照片中現場其他車輛都在對向車道，指誤判並無可採信。

莊男另主張測速結果應減去10公里可能的誤差值，法官認為，該部測速照相儀器，取得台灣商品檢測驗證中心雷達測速儀檢定合格證書，且還在有效期限內，該路段限速50公里，測得速度為每小時92公里，則可認定超速42公里，警方裁罰於法有據，莊男主張應扣除公差並無道理，請求撤銷罰單，為無理由，應予駁回，可上訴。

