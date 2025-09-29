通緝男拒檢擦撞1機車警開9槍仍被逃脫 凌晨台南落網

被通緝的籃姓男子拒檢，企圖衝撞五福商圈人車，警開9槍制止仍被逃脫，29日凌晨台南落網。（民眾提供）

詐欺案被通緝的籃姓男子（27歲），昨晚駕駛轎車違停，被高雄新興分局員警攔查，籃男竟無視在熱鬧的五福商圈附近，猛踩油門拒檢逃逸，過程擦撞一輛機車，警方拔槍朝輪胎連開9槍制止仍被趁隙逃逸，警方漏夜追查，今（29）日凌晨1時許，在台南家中查獲籃嫌。

警方調查，籃男因不願被帶回監所執行，四處躲藏並將車棄置新興區，再搭車逃亡，警方漏夜追查，今（29）日凌晨1時許，在台南家中查獲籃嫌，全案除依詐欺通緝予以接送歸案外，另依妨害公務、毀損等罪嫌一併移送高雄地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，籃男涉及詐欺案被判刑2年5月，他未報到服刑，開著自己的轎車躲藏，昨晚8點25分，巡邏員警盤查違規轎車時，對方拒檢並企圖衝撞其他車輛逃逸，因該路口車流量龐大，為避免犯嫌衝撞造成他人危害，員警對犯嫌車輛輪胎部位共開9槍嚇阻，仍被趁隙逃逸，現場警民均無人受傷。

新興分局組成專案，迅速鎖定是籃姓通緝犯（27歲），研判他因遭高雄地院發佈詐欺通緝犯，為逃避員警查緝才駕車衝撞。

籃嫌拒檢逃逸時還擦撞到一名騎士機車後照鏡，為保護周邊民眾安全，員警立即使用警械朝該車輪胎等非致命部位開9槍，使嫌犯車輛後續無法正常使用，順利於案發5小時後查緝到案。

警方表示，當時員警盤查違停車輛時，竟發現車內散發濃厚毒品味道，欲進一步盤查時，駕駛心虛即衝撞逃逸，該車雖被車流阻擋，駕駛籃嫌疑因吸食毒品，致精神狀況混亂欲衝撞其他民眾，員警擔心造成其他用路人危害，才大膽正確使用槍械朝著車輛輪胎射擊，符合警械使用條例「警察人員執行職務時，認犯罪嫌疑人或行為人將危及警察人員或他人生命或身體時，得使用槍械逕行射擊」。

籃嫌因車輛無法使用棄車逃逸，警方在車上發現k盤一組，籃嫌確有毒駕情形將依公共危險罪移送偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

被通緝的籃姓男子拒檢，企圖衝撞五福商圈人車，警開9槍制止仍被逃脫，29日凌晨台南落網。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法