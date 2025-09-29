為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    開大貨車撞死女騎士 截肢父頂替改判無罪落幕

    2025/09/29 08:34 記者鮑建信／高雄報導
    戴姓少年開車撞死女騎士，其父頂罪被判刑後自首，被高雄高分院改判無罪，檢方將不上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

    高市戴姓少年開車撞死人，左腳截肢的戴父擔心他留下污點頂替，被依過失致死罪重判1年10月後反悔，經高等法院高雄分院改判無罪，由於檢方不上訴，全案落幕。

    警方調查，2022年10月13日下午，戴男無照駕駛大貨車，行經藍田路與大學西路交岔口時，涉嫌闖紅燈撞死剛起步的蔡姓女騎士，戴父接獲兒子電話，他告知兒子若警方詢問，就說是他開車肇事，自己則從新竹搭高鐵南下前往分局應訊。

    橋頭地檢署依過失致死及肇事致人於死而逃逸兩罪，將戴父提起公訴，承辦法官審酌他認罪，但未賠償和解，分別判處徒刑10月和1年2月，併執行刑1年10月。

    戴父接獲判決書後，因良心不安，於隔年6月3日前往橋檢自首，堅稱他不是真正肇事者，並被橋頭地院依頂替罪判處拘役4月外，他並針對肇事案提起上訴，改口否認犯行。

    高雄高分院調查，發現載父左腳截肢，依靠助行器行走，但據目擊證人指出，發生車禍後，有穿白衣服男子下來，並未使用行動輔助器具等，因此改判無罪，高雄高分檢將不上訴並定讞。另戴姓少年涉嫌撞死人部分，被警方移送高雄少家事法院審理中。

