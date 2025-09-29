不要亂按！女熟客指定男按摩 竟使「加藤鷹技法」揉豆豆判4月

黃姓男按摩師幫女客人按摩，卻用手短暫揉搓私密處，彰化地院審理，依《性騷擾防治法》，判處有期徒刑4月。（情境照）

彰化縣黃姓按摩師手勁獲客人好評，一名女熟客多次點名服務，未料黃男趁女熟客仰躺、眼睛被毛巾遮住時使出「加藤鷹」技法，用手隔著衣物觸碰下體，還短暫揉搓下體（俗稱「豆豆」）1至2秒，女熟客驚呼喝止，事後憤而報警。彰化地院依《性騷擾防治法》利用機會性騷擾罪，判處有期徒刑4月。

判決指出，女客曾到該按摩店4、5次，其中兩度由黃男服務，認為技術不錯。2024年8月，她再度上門，因光線刺眼要求以毛巾遮眼。黃男起初按摩正常，但在按到大腿內側時逐漸往下，隔著衣物觸碰下腹、恥骨，甚至揉到下體約1至2秒，女客立即斥責「你在幹嘛」，黃男才裝作若無其事轉按頭部結束。

按摩後，女客立刻透過通訊軟體向在店友人傾訴「被揉豆豆」等細節，返家也向母親哭訴，隔日隨即報警。她強調，過去接受女師按摩從未觸碰肚臍以下及鼠蹊部，更不可能碰觸敏感部位，黃男動作絕非專業流程。

黃男否認犯行，辯稱依程序操作，且店內包廂有錄音設備，不可能做出不當行為。但法官審理認為，女客在偵訊與法庭上的陳述前後一致，並提出案發當日對話紀錄，可信度高；且性騷擾多發生於密閉空間，雖少有旁證，女客人當下即質問並迅速報警，反應符合常情，無誣陷動機。

法院認定，黃男利用按摩情境對女客進行偷襲式、短暫性騷擾，雖未達強制猥褻程度，但已侵害身體自主，因此判刑4月。

