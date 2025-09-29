為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    要求讓隊員補測體能戰技 海陸中隊長被記過翻案吞敗

    2025/09/29 07:44 記者鮑建信／高雄報導
    海軍陸戰隊黃姓少校中隊長，要求讓隊員補測合格被記過，他打官司救濟，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    海軍陸戰隊黃姓少校中隊長，要求讓隊員補測合格被記過，他打官司救濟，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    海軍陸戰隊黃姓少校中隊長，擔任體能戰技驗證鑑測單位主官，讓未合格隊員補測，被懲處記過1次，考績並列為乙上，他不服打官司救濟，被高雄高等行政法院判決駁回。

    黃男為海軍陸戰隊戰鬥支援大隊灘勤中隊少校中隊長，擔任2024年第2季海軍司令部體能戰技驗證鑑測單位主官，並於6月20日驗證該中隊實彈化射擊時，有6名隊員未合格，他因而詢問上士鑑測官能否補測。

    經鑑測官同意後，該6名隊員均達標準，該中隊並獲得合格率100%成績，因而違反不得補測的規定，經軍方開會後確認有違失，在同年10月16日予以記過1次，當年度考績評列乙上。

    黃員不服指出，經詢問具有決定權責的上士鑑測官，確認可行後始進行補測，他並非藉故補測或造假成績，亦未影響鑑測公正性。又說，縱使有「怠忽職守」，被處分記過與鑑測官相同，有違比例原則。

    高高行開庭調查後指出，依照有關規定，體能戰技測驗，確定不能補測外，軍方懲處均依程序處理，過程並無不當，判決黃員敗訴，仍可上訴。

