台中房仲疑吸金20億落跑 返台被捕羈押禁見

台中葉姓房仲，涉嫌吸金至少20億卻潛逃出境，遭檢方發布通緝後，今天從泰國返台在機場被逮捕，台中地檢署今晚向台中地院聲請羈押禁見。（記者陳建志攝）

台中42歲葉姓房仲，涉嫌以投資、放款等手法，向同事、親友吸金數十億，被害民眾本月22日向警方報案，台中地檢署23日指揮偵辦，發現葉男早已潛逃出境，立即在本月 26日廢止並註銷葉男護照，並發布通緝，葉男自知難逃法網，今天上午主動從泰國搭機返台，在桃園機場遭逮捕並解送台中地檢署，經檢察官訊問後，認定涉犯刑法詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務，今晚向台中地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，今年42歲的葉男從事房仲業10多年，是某知名房仲公司台中一家分店的前股東，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過本月19日有被害民眾前往住處找人，發現葉男已經不見蹤影。

據被害民眾表示，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、開公司投資吸引被害人，甚至自己也有在放款。原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直至3個月前，完全沒有給錢，直到19日更是直接消失、聯繫不上，初估被害民眾達5、60人，金額超過20億。

台中地檢署23日獲報後，指派何建寬檢察官成立專案小組，指揮重案支援中心檢察事務官、台中市政府警察局第六分局偵查隊、內政部警政署刑事警察局共同偵辦，發現葉男已在20日搭機潛逃出境，立即在本月26日廢止並註銷葉男護照，並於同日發布通緝。

葉男自知難逃法網，今天上午自泰國返國，經桃園國際機場海關時，當場遭警方逮捕並解送台中地檢署歸案。經檢察官訊問後，認定葉男涉犯刑法詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑 5 年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡的事實及滅證、勾串共犯、證人之虞，今晚9點多訊畢後，向台中地院聲請羈押禁見，法官深夜11點多裁定羈押禁見。

台中地檢署表示，葉男涉嫌詐欺非法吸金，被害人數眾多，涉案金額高達數十億元，嚴重侵害被害人財產法益，危害社會甚鉅，將持續積極追查相關不法事證，嚴查究辦，以維公益與民眾財產安全。

