    首頁 > 社會

    78歲翁籃球架上涉指侵5歲女童長達30秒 二審改重判7年4月

    2025/09/28 21:09 記者鮑建信／高雄報導
    李翁在籃球架上涉嫌指侵5歲大女童，被高雄高分院從重改判。（示意圖）

    李翁在籃球架上涉嫌指侵5歲大女童，被高雄高分院從重改判。（示意圖）

    屏東78歲李姓老翁，在國小籃球場的籃球架上，將5歲女童抱在胯下涉嫌上下其手，經路人撞見錄影報警，被地院依強制猥褻罪判刑4年，檢方不服上訴，高等法院高雄分院認定他涉嫌指侵長達約30秒，改依強制性交罪，重判徒刑7年4月。

    警方調查，被告李翁與被害人A女的父母互不認識。2024年4月18日下午，李翁在屏東縣萬丹鄉某國小籃球場，見身材嬌小A女獨自在該處玩沙，趁四下無人之際，坐在籃球架上，將她抱在胯下處，涉嫌上下其手。

    路人林女碰巧經過發現，持手機錄影蒐證後報警處理，員警傳喚李翁到案，製作筆錄後，函送屏東地檢署依妨害性自主罪提起公訴，但屏東地院則認為構成強制猥褻罪，判處有期徒刑4年。

    屏檢不服上訴，高雄高分院開庭調查，認為李翁涉嫌指侵長達約30秒，改依強制性交罪論處，並審酌他坦承不諱，未與被害家屬達成和解，但年事已高，判處有期徒刑7年4月，仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

