    首頁 > 社會

    問事旁聽受阻惱羞成怒？嘉市狂男持棍棒砸店全程直播

    2025/09/28 21:42 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市新生路上一間菸酒行，今天下午遭一名男子持棍棒砸店。（擷取自Google Maps）

    首次上稿21:03
    更新時間21:42

    嘉義市新生路與民權路口一間菸酒行，今天下午遭一名男子持棍棒砸店，男子全程開臉書直播，畫面中他邊罵髒話邊砸店，甚至隔空向擔任神明壇乩身的菸酒行老闆娘撂狠話：「拜拜也不行，很了不起很高尚」。事後菸酒行向警方報案，警方將通知男子到案，釐清犯案動機。

    據了解，菸酒行位於新生路，同棟建築緊鄰民權路設立神明壇，菸酒行老闆娘也擔任神明壇乩身，昨晚才為信眾辦完公壇日收驚等事宜。警方獲報後，正調查逞凶男子身分、釐清案情。

    老闆娘說，昨晚公壇日男子也有到場，其他信眾祈福問事時，他逕自入內欲旁聽，有違神明壇相關規範，男子被制止後心生不滿，與現場工作人員起爭執，之後悻悻然離開，懷疑因此憤而砸店。

    根據直播畫面，今天下午2時許，這名男子手持棍棒逕自走進菸酒行，操著台語邊走邊說「妳當我在開玩笑？」一見男店長就嗆說「她沒來？沒你的代誌，你惦惦就好」，接著朝酒櫃一陣猛砸，造成玻璃碎裂及酒瓶摔碎，現場一片狼藉。

    男子越砸越氣，邊砸邊罵髒話，甚至隔空向菸酒行老闆娘撂狠話：「我說過，不要惹我生氣，將我封鎖，拜拜也不行，很了不起很高尚」，所幸整起事件未造成人員受傷。

    男子逞凶後離去，事後菸酒行報案，警方依毀損案件受理，將通知男子到案說明。

    晚間警方循線查獲男子，惟男子因精神狀況不佳，由家屬送醫留院治療中，警方後續將釐清案情，依恐嚇、毀損等罪嫌偵辦。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    男子持棍棒朝酒櫃一陣猛砸，造成玻璃碎裂及酒瓶摔碎。（擷取自臉書）

    熱門推播