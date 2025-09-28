為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高澎3國民黨議員詐領助理費 判決命運大不同

    2025/09/28 20:18 記者鮑建信／高雄報導
    國民黨籍高市前議長曾麗燕（見圖）等3人，均涉詐領助理費，判決命運卻大不同。（記者鮑建信攝）

    國民黨籍高市前議長、議員曾麗燕及黃紹庭，以及澎湖縣議員歐中慨3人，均涉詐領助理費，結果歐獲判緩刑落幕；黃雖被判緩刑，但檢方不服上訴；至於曾麗燕則重判12年徒刑，現由最高法院審理中，判決命運大不同。

    歐中慨詐領助理費111萬元，高雄地院審理期間否認犯行，被依貪瀆罪重判有期徒刑8年、褫奪公權4年，他不服上訴，並改口認罪，繳回犯罪所得；經高雄高分院改判徒刑2年、褫奪公權2年，宣告緩刑5年，高雄高分檢未上訴，全案落幕。

    黃紹庭涉詐領1455萬元，高雄地院審酌他坦承犯行、繳回犯罪所得，判處徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，義務勞務240小時，另支付國庫150萬元；承辦檢察官認為量刑太輕，將提起上訴，屆時由高雄高分院審理。

    至於曾麗燕涉詐領1053萬元助理費，但始終否認犯行，一、二審均被重判徒刑12年，褫奪公權6年，她不服上訴最高法院，屆時判決結果，備受政壇矚目。

    法界人士指出，議員曾麗燕等3人涉嫌犯罪手法相似，判決卻截然不同，主要原因在於是否自白認罪。

