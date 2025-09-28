獨家》誘少女自拍性影像得手 台南渣男冒充正妹轉傳詐騙36萬

台南地院合議庭判蕭姓男子應合併執行2年2月徒刑。（資料照）

2015年20歲蕭姓男子結識僅15歲甲姓少女網友，先約少女開房間發生性關係；隔年4月在蕭男要求下，甲女自拍裸露下體陰部的影片、照片傳給蕭男。2021年蕭男冒充是女生與乙男交往，還把甲女與其他女性的性影像傳給乙男、並說那性影像中人是「她」，騙取乙男36萬多元。後來乙男偶然認識甲女，才揭穿蕭男冒充女性傳其他女生性影像詐財的詭計。

台南地院合議庭以蕭男與未滿16歲少女性交、誘使少女製作性影像及交付少女性影像等罪，分別判處7月、1年4月與1年6月徒刑，合併判他應執行2年2月徒刑。

判決指出，2015年20歲的蕭姓男子於同年3月27日結識年僅15歲的甲姓少女網友，當天，他就約少女到台南永康1家汽車旅館開房間、與女方合意發生性關係。隔年4月間，蕭男還進一步要求少女自拍性影像給他觀看，少女只好自拍裸露下體陰部的2部影片與1張照片，再傳送給蕭男。

迄2021年間，蕭男結識1名乙姓男子，蕭冒充自己是女性、並在網路化名「夢妤妃、白妤妃」等與乙男交往，他為取信乙男，以LINE、MESSENGER等通訊軟體把上述甲姓少女的性影像與其他不詳女性的裸露性影像傳給乙男，蕭還對乙男誆說「這些性影像都是『她』本人」，讓乙男信以為真、前後近3年期間共匯款36萬多元到蕭男方面的帳戶，都被蕭男提領花用一空。

也許是蕭男賊星該敗，之後，乙男居然在1次偶然機會認識甲女，發現蕭男傳給乙男的性影像中女生，並不是蕭男本人，乙男與甲女分別報警查辦，查出蕭男利用其他女生性影像來騙取乙男錢財的詭計。

