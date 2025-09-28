花蓮縣警傍晚誤鳴海嘯警報人心惶惶 警局致歉：會內部懲處

傍晚4點50分，花蓮縣警察局又誤發海嘯警報，晚間警局發文致歉，並將依規檢討。（翻攝縣府快訊）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，重創光復鄉，今天中午才因為水利署封堵通往光復市區的土堤發現滲漏，引發民眾恐慌，許多人紛紛在市街、群組內通報：「水來了」，不過水利署工程師即時透過媒體澄清讓恐慌沒有擴大；未料，傍晚4點50分，花蓮縣警察局又誤發海嘯警報，晚間警局發文致歉，並將依規檢討。

花蓮縣警察局指出，鑑於馬太鞍堰塞湖仍有再次潰堤的可能，積極配合中央政策，強化災害防範與應變能力。本（28）日下午4時45分突然發布海嘯警報，讓救災的工作人員及志工們緊急避難。經查是警局留守在中央應變中心協調所員警，誤解傳達的指令內容稱：「達到紅色警戒就要發布海嘯警報」，由於目前就是紅色警戒，因此馬上通報鳳林分局、長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報。

為確保防災系統運作正常，傳統村里廣播效果有限，研擬利用警方防空警報器的海嘯警報機制，在潰堤前，有效的讓下游民眾知道即時撤離，如果民眾有聽到海嘯警報，請趕快撤離現場，以保障自己生命安全。

縣警局指出，在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報警局請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，警局會內部懲處，未來將以林保署堰塞湖溢流通報為準。

