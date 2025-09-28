高雄旗山父女腹部中刀1死1重傷 法醫高大成揭一疑點

高雄旗山父女1死1重傷命案，法醫高大成認為鄭男遺書很重要，另外也應該調查女兒中刀部位及順序，釐清是自殺還是他殺。（資料照，記者蔡淑媛攝）

高雄市旗山區偏僻的中寮山區今天凌晨驚傳命案，一對鄭姓父女身上均有刀傷，倒臥車內血泊中，其中坐在副駕駛座的女兒（46歲）已當場死亡，鄭男（74歲）則送醫搶救中，家中留有遺書，全案檢警已展開調查；法醫高大成直言，父女二人刀傷都在腹部，這非常奇怪，懷疑可能是父殺女後自裁，認為應釐清二人中刀順序。

高雄旗山分局警方初步調查，今天凌晨0點35分接獲110通報，有民眾報案指父親獨自開車外出並留下遺書，至深夜未歸，經警方緊急協尋，於2點55分左右，在旗山區中寮一路附近發現男子所駕駛的轎車，坐在車內前座的鄭男和大女兒皆有刀傷，女兒已無生命跡象，鄭男則重傷一息尚存，立即將他送醫搶救。

對此，法醫高大成也說明，可以從女兒胃中是否殘留有安眠藥顆粒以及身上的刀傷，釐清這起案件是否為自殺事件，若是女兒體內有驗出安眠藥反應，胃裡卻沒有安眠藥顆粒，就可能是喝下溶於水中的安眠藥遭殺害；反之若有安眠藥顆粒，就有可能是自願，目前看起來是他殺可能性頗高。

腹部神經最多 料父殺女後自裁

高大成指出，父女二人都是腹部中刀較罕見，因為腹部神經最多，刺傷腹部非常痛，要自殘致死很困難，且女兒又未留遺書，腹部還有多處刀傷，懷疑可能是父殺女後自裁。

因外傳，鄭家疑似家族企業經營出現問題，高大成根據父女傷勢狀況推測，懷疑二人可能為了公司經營問題上山談判，因父親在出門前已留下遺書，應早有輕生意圖，但女兒沒有留下書信，不太合理，認為本案不能排除他殺可能，因此「遺書很重要」，這起命案發生的原因，很可能都寫在父親的遺書裡，另外也應該調查女兒中刀部位及順序，釐清是自殺還是他殺。

