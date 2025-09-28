為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    主人設「機關」 彰化男火龍果園偷2隻鸚鵡重判8月

    2025/09/28 16:18 記者顏宏駿／彰化報導
    為了防盜，主人在鸚鵡四周用帶刺火龍果植栽圍起，結果還是被偷走。（情境合成照，記者顏宏駿攝）

    彰化黃姓男子進入溪湖鎮一間工廠後方的火龍果田，偷竊2隻鸚鵡，警方循線逮捕他，該案進入法院審理，結果黃男被判8月重刑，原因是鸚鵡主人為了防止鸚鵡被偷，四周用帶刺的火龍果植栽圍起，法官認定這是「防盜設備」，因此被告所犯為刑責較重的加重竊盜罪。

    黃男供稱，去年11月深夜他走過工廠後院，聽見鸚鵡叫聲，牠們被火龍果植栽團團圍住，他認為應是外地飛來、掉到火龍果園，費了九牛二虎之力（全身被火龍果刺傷）才抓到這2隻鵡鸚，把玩2天，被牠們啄咬受傷，便將其放生，沒有販售圖利。

    失主邱男說，因為鸚鵡太吵被鄰居嫌，他便關在火龍果園，為了防止被偷，還刻意用帶刺的火龍果植栽作圍籬，沒想到還是被偷。

    法官表示，刑法第320條（普通竊盜罪）與第321條（加重竊盜罪）的主要區別在於犯案手段或情境不同。被告雖以為鸚鵡是外地飛來火龍果園，但實際卻是主人刻意用火龍果植栽防盜、告訴人已做「安全設備」，因此被告觸犯加重竊盜罪，因其為竊盜累犯、又未與失主和解，因此判處8月徒刑。

