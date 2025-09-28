假檢警「反詐騙宣導」破例製作電話筆錄？台中老翁遭騙走4700萬元

警方提醒，電話或視訊做筆錄一定是詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

假檢警詐騙又有變招，詐團為取信被害人，佯裝假檢警後還對詐騙對象進行「反詐騙宣導」，稱如果有人要你視訊或電話做筆錄，就一定是詐騙，中部一名行動不便的8旬老翁因此信以為真，甚至感謝對方「破例」替他電話製作筆錄，因此被騙走現金加房屋貸款共計4700萬元，直至遠在美國的家人獲悉此事，才知遇詐。

刑事警察局表示，居住台中一處豪宅的80歲老翁，今年5月遭遇假冒公務機關詐騙，詐團自稱是屏東縣潮州分局張姓員警，以老翁在台灣銀行潮州分行的戶頭，有不法資金進出情形，須將老翁送辦，傳喚老翁即刻前往潮州分局到案說明。

甚至詐團還對老翁進行「反詐騙宣導」，告訴老翁「如有詐騙集團佯稱要你視訊或電話做筆錄，就一定是詐騙，做筆錄一定要到警察機關現場才是真的」。語畢要求老翁立即前往潮州分局做筆錄，老翁因此誤信對方為「真警察」，但表示自己獨居行動不便，無法立即前往屏東縣。

詐團以嚴厲的語氣要求老翁需在當天前往，否則將直接移送，在老翁苦苦哀求下，假員警「態度軟化」，表示「看在你年事已高、行動不便，雖然按規定不能電話做筆錄，但我們為您破例一次」，接下來用「電話做筆錄」方式，引導老翁因涉刑事案件，須代管財產，要求老翁轉出帳戶頭內新台幣3千7百萬餘元。

詐團發現老翁獨居無助，食髓知味，再度以假檢察官的身分致電老翁，要求老翁交出名下不動產作抵押，老翁因深信「為他反詐騙宣導又對他破例禮遇的公務機關」，交出清水區透天的不動產進行質押，貸款得1千萬餘元再交給詐團監管，直到與定居美國的女兒通話後，才驚覺遭詐，前往報案。

刑事局分析，此類假冒公務機關詐騙手法，通常會先假稱被害人的個人資料或證件遭冒用，利用受害人恐慌心理，假冒戶政事務所、警察局、地檢署等機關人員，以視訊、電話筆錄等方式施壓，要求提供財產證明或交付財物，受害者以年齡 50 歲以上占比例甚高。統計今年上半年因假冒公務機構遭詐，且財損高達千萬元以上案件，計有113件，其中，雙北及台中的發生比例占多數。

刑事局呼籲，接獲可疑來電自稱檢警、法官、偵查人員等，切勿輕信電話中所說「監管帳戶」等說法，且電話或視訊做筆錄就一定是在詐騙，沒有例外或是開後門，務必掛斷電話後撥打165或當地警分局查證。

