歇業老牌餐廳舊址成毒窟 警登門逮8名毒蟲還查獲土製爆裂物

魏姓男子平時混跡台北市南機場夜市，他發現中華路上有一家老牌餐廳歇業後，舊址閒置，他以每月6萬元將其租下，並將該處當作開毒趴的場所，經常找狐群狗黨到該處開趴。警方近來頻頻接獲檢舉，發現該處喧鬧吵雜，不時飄散菸毒臭味，警方耗時蒐證，日前登門逮人，一舉逮捕魏等8人，還在現場查扣毒品、刀棍以及29具土製爆裂物。

警方調查，台北市中華路上一家曾經營業超過37年的老字號餐廳，在年前歇業後就閒置無人使用。魏姓男子平時在附近的南機場夜市混跡，他在今年初發現該後，認為附近有南機場人潮掩護，晚上人車出入頻繁不容易被發現，因此以每月6萬元的租金租下該處。

魏租下餐廳舊址後，還找人前來裝修，裝設卡拉OK等設備，似乎想將該處打造成類似招待所的地點，不久後，他就經常找來狐群狗黨在該處開趴、歡唱。不過，這些狐群狗黨經常違規停車、出入喧嘩，引來附近住戶檢舉，警方因此盯上，展開追查。

案經警方長期跟監蒐證，發現出入該處的人大多有毒品前科，再加上該處經常飄散出菸毒臭味，警方因此確信該處就是魏的毒趴場所。

警方在本月24日清晨登門查緝，一舉逮捕魏等8人，當時他們徹夜狂歡，施用毒品，連警方上門時都不知道，全部都在呼呼大睡。有些人清醒後，還以為自己還在「high」，甚至以為自己眼前的警察是「幻覺」。

警方在現場查扣K他命65公克、土製爆裂物29具、吸毒工具、刀、棍、斧等物品。警方待魏等8人清醒後，進一步追問爆裂物、毒品等違禁品是誰所有，沒想到他們互相推諉、一概不認，只推說自己來這邊休息、睡覺。

警方最後將魏等8人依毒品、槍砲等罪嫌送辦，同時進一步深入追查毒品與爆裂物來源，以及他們是否有涉及其他不法。

