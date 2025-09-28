老夫妻上陽明山吃飯 失智丈夫「忘記」妻子自己搭計程車離去

警方幫助許男與妻子團聚。（記者王冠仁翻攝）

患有輕度阿茲海默症的許姓老翁，某次跟高姓妻子一起前往陽明山散步，並到路途中一間餐廳用餐；用餐結束後，高女前往櫃台結帳，沒想到結帳完後卻發現丈夫不見蹤影，嚇得報警。警方調閱監視器畫面追查，赫然發現許居然自己離開餐廳，跑到路口攔計程車離去，完全「忘記」妻子跟自己一起出門用餐；員警隨即聯繫計程車司機，幫助他們夫妻團聚。

北市警士林分局今天發布新聞稿，表揚處理此案得宜的山仔后派出所警員蔡愷文、役男葉緒飛。同時也呼籲民眾，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。

警方調查，許姓老翁與高姓妻子結縭多年，近年來許被診斷出罹患輕度阿茲海默症，病情時好時壞，但有定期追蹤治療。日前許與高一起前往陽明山散步，並到附近一家餐廳用餐，用餐完後高女前去櫃台結帳，沒想到才結帳完回到座位上，卻發現許不見蹤影，高在餐廳內四處尋找未果，心急如焚，最終跑到附近派出所求援。

蔡員等2人到場後釐清狀況，發現許有輕度阿茲海默症，也沒有攜帶手機，於是立即調閱周邊路口監視器過濾許的身影，員警不久後查出，原來當高女去結帳時，許自己離開餐廳跑到路口，還攔下計程車搭車離去要返家。員警立刻聯繫上計程車司機，請司機將許男載至山仔后派出所，順利幫助夫妻團聚。

