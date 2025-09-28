為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老夫妻上陽明山吃飯 失智丈夫「忘記」妻子自己搭計程車離去

    2025/09/28 13:28 記者王冠仁／台北報導
    警方幫助許男與妻子團聚。（記者王冠仁翻攝）

    警方幫助許男與妻子團聚。（記者王冠仁翻攝）

    患有輕度阿茲海默症的許姓老翁，某次跟高姓妻子一起前往陽明山散步，並到路途中一間餐廳用餐；用餐結束後，高女前往櫃台結帳，沒想到結帳完後卻發現丈夫不見蹤影，嚇得報警。警方調閱監視器畫面追查，赫然發現許居然自己離開餐廳，跑到路口攔計程車離去，完全「忘記」妻子跟自己一起出門用餐；員警隨即聯繫計程車司機，幫助他們夫妻團聚。

    北市警士林分局今天發布新聞稿，表揚處理此案得宜的山仔后派出所警員蔡愷文、役男葉緒飛。同時也呼籲民眾，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。

    警方調查，許姓老翁與高姓妻子結縭多年，近年來許被診斷出罹患輕度阿茲海默症，病情時好時壞，但有定期追蹤治療。日前許與高一起前往陽明山散步，並到附近一家餐廳用餐，用餐完後高女前去櫃台結帳，沒想到才結帳完回到座位上，卻發現許不見蹤影，高在餐廳內四處尋找未果，心急如焚，最終跑到附近派出所求援。

    蔡員等2人到場後釐清狀況，發現許有輕度阿茲海默症，也沒有攜帶手機，於是立即調閱周邊路口監視器過濾許的身影，員警不久後查出，原來當高女去結帳時，許自己離開餐廳跑到路口，還攔下計程車搭車離去要返家。員警立刻聯繫上計程車司機，請司機將許男載至山仔后派出所，順利幫助夫妻團聚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播