師大登山社千人洞步道慘遭虎頭蜂襲擊釀7傷 警消聯合救援

師大登山社千人洞步道遭虎頭蜂襲擊，警消等單位聯合救援。（竹崎警分局提供）

首次上稿13:35

更新時間17:26（新增專家說法）

台灣師範大學登山社一行8人，9月27日準備前往嘉義縣阿里山鄉豐山風景區的千人洞露營時，途中遭到虎頭蜂圍攻，其中兩位社員情況嚴重，合計被蟄傷7處請求警消協助。經竹崎警分局太和來吉聯合所與奮起湖消防分隊、山地警義消、嘉義林業分署組救援小組趕往救護，將傷者及同行社員護送下山，兩傷者送醫治療已無大礙。

太和來吉聯合所是在9月27日中午1時02分許，接獲119轉報山域搜救案件，指稱由台灣師範大學登山社組成登山隊伍，一行8人要前往千人洞露營，於登山路途中遭遇虎頭蜂大軍攻擊，其中2人情況較嚴重，被蟄傷7處請求警消協助。獲報後立即派遣來吉所警員張仕平，會同奮起湖消防分隊3名，山地警義消3名，嘉義林業分署工作站1名。於行豐吊橋登山口集合出發前往搜救。

警方與救援小組於下午2時許接觸到被蜂蟄的傷者，由搜救人員初步給予治療後，身體不適狀況尚可緩解，可步行，經護送協助下山，於下午3時40分護送該台灣師範大學登山社被蜂蟄傷隊員抵達至行豐吊橋登山口，再由消防分隊救護車後送至嘉義基督教醫院治療。

竹崎分局長吳誌權表示，近期已發生多名登山遊客於千人洞遭到虎頭蜂蟄傷事件，呼籲勸導登山遊客，這段期間暫時勿進入千人洞營地露營登山，以免遭受虎頭蜂攻擊，發生危險。

負責嘉義縣政府捕蜂捉蛇業務的嘉義縣救援協會理事長徐紹唐指出，今年受到7月丹娜絲颱風強風侵襲影響，平地虎頭蜂通報事件比往年明顯減少，但大阿里山地區災害相對輕微，最近值虎頭蜂選出新王之際，主動攻擊的機率大增，登山時要特別小心。

徐紹唐強調，虎頭蜂的巡邏蜂警戒範圍可達蜂巢1-3公里外，如果看到零星的巡邏蜂，務必要彎低身體快速通過，千萬不能有下意識的驅趕動作，否則巡邏蜂受到驚嚇就會分泌費洛蒙招引成群虎頭蜂捍衛地盤，恐發生致死的蜂螫事件。

警消等單位聯合救援師大登山社受傷學生。（竹崎警分局提供）

師大登山社在嘉義縣阿里山鄉豐山風景區千人洞步道遭虎頭蜂襲擊。（竹崎警分局提供）

