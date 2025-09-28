「觀光好風景、防詐一路行」 鐵警結合部落觀光嘉年華同步防詐

鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

交通部觀光署在本月26日至28日，於台北車站舉辦「2025台灣部落觀光嘉年華活動」，鐵路警察局有鑑於此，也在此次活動期間設立反詐宣導攤位，結合「觀光好風景、防詐一路行」的理念，提醒民眾在欣賞表演與獲取旅遊資訊的同時，也要強化識詐意識，守護荷包安全。

鐵路警察局表示，近期詐騙集團假借「普發現金」名義，冒用政府名義透過簡訊、電子郵件散布不實連結，誘使民眾輸入個資與帳號，進而竊取財物。

此外，日前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游光復鄉，花蓮地區災情嚴重，許多人紛紛伸出援手，希望幫助受災的鄉親，但也有詐騙集團趁機利用「捐款」或「補助」行騙。鐵路警察局提醒民眾，務必查證政府或慈善單位的官方帳號與管道，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線確認，確保每一份幫助都能確實送達需要的人手中。

鐵警局說，除了台北車站主場外，鐵路警察局亦全局動員，分別在台中、高雄、花蓮等重要站區，同步辦理識詐宣導，透過走動式宣導、標語展示與互動問答，將「不點擊、不填輸、不匯款、不轉帳」的識詐口訣傳達給更多旅客與返鄉民眾。

鐵路警察局呼籲，遇有可疑電話、簡訊或網路訊息，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。期盼透過本次活動，讓全民在旅遊的同時也能提升防詐警覺，共同營造「安心出行、全民反詐」的社會氛圍。

鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

