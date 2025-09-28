為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「觀光好風景、防詐一路行」 鐵警結合部落觀光嘉年華同步防詐

    2025/09/28 13:10 記者王冠仁／台北報導
    鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    交通部觀光署在本月26日至28日，於台北車站舉辦「2025台灣部落觀光嘉年華活動」，鐵路警察局有鑑於此，也在此次活動期間設立反詐宣導攤位，結合「觀光好風景、防詐一路行」的理念，提醒民眾在欣賞表演與獲取旅遊資訊的同時，也要強化識詐意識，守護荷包安全。

    鐵路警察局表示，近期詐騙集團假借「普發現金」名義，冒用政府名義透過簡訊、電子郵件散布不實連結，誘使民眾輸入個資與帳號，進而竊取財物。

    此外，日前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創下游光復鄉，花蓮地區災情嚴重，許多人紛紛伸出援手，希望幫助受災的鄉親，但也有詐騙集團趁機利用「捐款」或「補助」行騙。鐵路警察局提醒民眾，務必查證政府或慈善單位的官方帳號與管道，如有疑慮應立即撥打165反詐騙專線確認，確保每一份幫助都能確實送達需要的人手中。

    鐵警局說，除了台北車站主場外，鐵路警察局亦全局動員，分別在台中、高雄、花蓮等重要站區，同步辦理識詐宣導，透過走動式宣導、標語展示與互動問答，將「不點擊、不填輸、不匯款、不轉帳」的識詐口訣傳達給更多旅客與返鄉民眾。

    鐵路警察局呼籲，遇有可疑電話、簡訊或網路訊息，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。期盼透過本次活動，讓全民在旅遊的同時也能提升防詐警覺，共同營造「安心出行、全民反詐」的社會氛圍。

    鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局辦理防詐宣導。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播