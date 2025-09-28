為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    軍中「學長」揪投資虛擬幣 稱「營長」要求立馬匯百萬、男險失血

    2025/09/28 13:03 記者黃旭磊／台中報導
    鄭男（右）由軍中「學長」牽線投資虛擬貨幣，準備提領1百萬元，警方趕到銀行阻詐。（讀者提供）

    鄭男（右）由軍中「學長」牽線投資虛擬貨幣，準備提領1百萬元，警方趕到銀行阻詐。（讀者提供）

    台中南屯鄭男由軍中學長牽線，誤信投資虛擬貨幣海撈數十倍純利，待鄭男趕往大墩路一帶銀行提領新臺幣1百萬元前，「學長」傳來「營長」要求立馬匯款查存，鄭男編造「開飲料店」取款理由，行員通報警方阻詐。

    台中市第四警分局今表示，鄭男（30歲）因學長長引介虛擬貨幣投資平台，聲稱「一定會賺錢」，心動於22日趕往銀行提領1百萬元，因臨櫃神情緊張，並稱資金是要投資開設飲料店，大墩派出所警員林聖皓、黃偉倫、黃勤書趕抵銀行，耐心詢問鄭男資金用途。

    鄭男向警方說，學長稱虛擬貨幣投資獲利有數十倍，「再不下手，機會就被搶走了」，傳訊給「學長」告知趕抵銀行臨櫃，又來訊稱，如果今天不領錢，「營長」會要求立馬匯款查存，壓力實在很大。

    員警隨即協助檢視其手機訊息，發現其中確有不明虛擬幣投資網站連結，研判為詐騙集團慣用的「假投資」手法，員警與銀行專員隨後分享相關案例，仔細說明詐騙手法與風險，讓鄭男恍然大悟，驚覺差點落入陷阱，成功攔阻100萬元。

    大墩派出所顏宥騏表示，員警隨即檢視鄭男手機訊息，發現不明虛擬幣投資網站連結，研判為詐騙集團慣用「假投資」手法，向鄭男分享案例說明詐騙手法與風險，鄭男驚覺差點落入陷阱，成功攔阻100萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鄭男提款前，「學長」傳來「營長」施壓訊息。（讀者提供）

    鄭男提款前，「學長」傳來「營長」施壓訊息。（讀者提供）

