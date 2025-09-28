嘉義82快速道路火燒車 高鐵旅客受阻5公里車陣心急如焚

嘉義82快速道路火燒車，消防隊員出水滅火。（嘉義縣消防局提供）

嘉義82快速道路19.6公里往西方向，今天上午10時許發生自小貨車火燒車事故，只剩內側車道可通行，逢連假車流大，造成大塞車。由於事故地點就在往高鐵嘉義站的交流道前，許多要搭乘高鐵的民眾被陷在綿延逾5公里車陣中，心急如焚。

嘉義縣消防局今天上午10時許獲報，指82東西向快速道路東往西19.6公里處發生火燒車事故，立即派遣消防分隊前往救援，消防隊員抵達回報為自小貨車火燒車，已全面燃燒，經出動水線灌救，於10時33分撲滅。

警方獲報到場戒護及疏導車流，但因只剩內側車道可供通行，加上連假車流量大，造成嚴重壅塞，5公里路段約要花上10幾分鐘才能通過，趕高鐵者急得跳腳。

幸貨車駕駛發現狀況不對，將車停在路肩及時逃出，並未受傷。

嘉義82快速道路小貨車起火燃燒。（嘉義縣消防局提供）

嘉義82快速道路19.6公里往西方向發生火燒車事故。（民眾提供）

嘉義82快速道路火燒車事故。（民眾提供）

