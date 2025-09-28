台南交通助理員新制上線 對疑似取締濫權警宣示三管齊下防範

台南市警局六分局的交通助理員會協助學生上下學交通安全。（警方提供）

台南市警局為減輕員警執行交通違規取締工作的負擔，於今年6月推動「交通助理員制度」，以公開招考程序，嚴格遴選錄取18名生力軍，經過密集專業訓練後分派到市警第一至第六警分局加入交通違規整頓工作。對於部分民眾質疑交通助理員可能濫權取締，市警六分局長劉全福強調，警方以三管齊下來避免濫權問題發生。

台南這批交通助理員於8月5日正式上線執勤，派發到六分局的3位助理員，現行以轄內多事故路段為違規停車執法重點，以「併排停車、逆向停車、交岔路口10公尺及紅線停車」等嚴重影響交通安全的違停為優先取締項目，以發揮維持交通秩序的最佳效能。

部分民眾對於交通助理員的角色定位存有疑慮，市警六分局表示，依據「道路交通管理處罰條例」與「交通助理人員管理辦法」，助理員除得逕行取締違規停車外，尚有疏導道路交通、維持停車秩序、提供交通服務等工作。從制度實施以來，助理員前往校園協助孩童上下學、通學步道交通疏導，維護學校周邊交通秩序，頗獲家長與學校好評。

劉全福並強調會透過三管齊下方式、避免交通助理員濫權取締，1是多元化勤務編排：安排包括疏導道路交通、提供交通服務及協助孩童上下學通學交通疏導等，而非單一取締勤務，減少過度開單問題。

2、明確執法方式：明確規定助理員以轄內重要交通要道為執法路段，並以「併排停車、逆向停車、交岔路口10公尺及紅線停車」等影響交通安全較巨大的違規停車為優先取締項目；3、事後審核機制：針對助理員開立的違規取締單據進行審核，檢視其是否符合「優先取締項目」與執法規範，並將審核結果納入對助理員的職務能力考核作業。

台南市警局六分局的交通助理員會也會協助夜跑活動的交通維護安全工作。（警方提供）

