    高雄男逆向撞死婦 被查出3度酒駕紀錄今裁定羈押

    2025/09/28 11:25 記者陳文嬋／高雄報導
    蔣男酒駕逆向撞死蔡婦。（民眾提供）

    蔣男酒駕逆向撞死蔡婦。（民眾提供）

    高雄市蔣姓男子昨（27）日涉嫌酒後駕車逆向撞飛蔡姓女騎士，造成蔡婦當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，檢警查出蔣男已是第3次酒駕紀錄，前2次僥倖未改，這次撞死人，警方將蔣男依公共危險罪送辦，檢方聲請羈押，法院今裁定羈押。

    檢警調查，44歲蔣姓男子昨天凌晨獨自到橋頭區一間店家喝酒，清晨5時許喝茫，仍駕駛自小客車返回住處，途經岡山區大莊路，逆向跨越雙黃線至對向車道，衝撞對向53歲蔡姓婦人騎乘機車。

    蔡婦當場被撞飛2至3公尺後，整個人摔落地面，造成頭部、手部及大腿多處受傷，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

    警方見蔣男喝茫，對他實施酒測，酒測值每公升酒精濃度高達1.17毫克，嚴重超出法定標準值，認定蔣男涉嫌酒駕致死，警訊後將他依公共危險罪移送法辦並建請聲押；且不依規定駛入來車道，依道路交通管理處罰條例開罰1800元。

    檢警查出，蔣男109、110年都有酒駕紀錄，109年被警方查獲酒駕未撞傷人，隔年酒後駕車擦撞前方車輛，不料這次第三次竟撞死人。橋頭地檢署昨對蔣男聲請羈押，橋頭地方法院今裁定羈押。

    相關新聞請見：

    酒測值1.17！ 女騎士遭酒駕自小客車逆向撞死

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    蔣男酒駕逆向撞死蔡婦，肇事車輛還撞上一旁工廠大門。（民眾提供）

    蔣男酒駕逆向撞死蔡婦，肇事車輛還撞上一旁工廠大門。（民眾提供）

