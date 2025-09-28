涉犯竊案要去開庭 竟然還在法院外偷機車代步

王男偷騎機車。（記者王冠仁翻攝）

57歲王姓男子先前因為涉及竊案被逮，案件進入司法流程後必須前往台北地方法院開庭，沒想到他在台北地檢署外，發現有一輛鑰匙沒拔的機車，他居然逕自將車騎走去辦事，事後再將機車隨意停放，再步行前往北院洽公。機車失主發現愛車不見報警，警方查出王男行蹤，隨即趕到法院逮人，最後將他依竊盜罪嫌送辦。

北市警中正一分局日前接獲民眾報案，民眾聲稱早上11時22分將機車停放在台北地檢署附近的機車停車格，但是忘記拿下鑰匙，事後在11時54分返回要騎車時，卻發現機車不翼而飛。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器畫面追查，發現11時53分時，該輛機車被一名男子騎走，最終機車於12時43分時停放在延平南路192巷附近。警方還發現，這名男子停放機車後，最後步行前往台北地院，員警隨即趕往法院追查。

員警最終在法院內的「為民服務中心」，找到涉嫌偷騎車的王姓男子，當時他手上還拿著涉犯竊案的相關文件。員警追問他為何要偷騎車，他避重就輕，警方推測他可能因案前來開庭，一時貪圖方便才偷騎車。

中正一分局提醒，民眾停放車輛後務必確認鑰匙已取下並妥善保管，以免不肖人士有機可乘，造成財產損失。警方同時呼籲，如發現可疑人、車，請立即撥打110報案，警方將迅速到場並依法嚴辦，決不寬貸。

警方趕到法院逮捕王男。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法