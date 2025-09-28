為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉犯竊案要去開庭 竟然還在法院外偷機車代步

    2025/09/28 11:16 記者王冠仁／台北報導
    王男偷騎機車。（記者王冠仁翻攝）

    王男偷騎機車。（記者王冠仁翻攝）

    57歲王姓男子先前因為涉及竊案被逮，案件進入司法流程後必須前往台北地方法院開庭，沒想到他在台北地檢署外，發現有一輛鑰匙沒拔的機車，他居然逕自將車騎走去辦事，事後再將機車隨意停放，再步行前往北院洽公。機車失主發現愛車不見報警，警方查出王男行蹤，隨即趕到法院逮人，最後將他依竊盜罪嫌送辦。

    北市警中正一分局日前接獲民眾報案，民眾聲稱早上11時22分將機車停放在台北地檢署附近的機車停車格，但是忘記拿下鑰匙，事後在11時54分返回要騎車時，卻發現機車不翼而飛。

    警方調閱監視器畫面追查，發現11時53分時，該輛機車被一名男子騎走，最終機車於12時43分時停放在延平南路192巷附近。警方還發現，這名男子停放機車後，最後步行前往台北地院，員警隨即趕往法院追查。

    員警最終在法院內的「為民服務中心」，找到涉嫌偷騎車的王姓男子，當時他手上還拿著涉犯竊案的相關文件。員警追問他為何要偷騎車，他避重就輕，警方推測他可能因案前來開庭，一時貪圖方便才偷騎車。

    中正一分局提醒，民眾停放車輛後務必確認鑰匙已取下並妥善保管，以免不肖人士有機可乘，造成財產損失。警方同時呼籲，如發現可疑人、車，請立即撥打110報案，警方將迅速到場並依法嚴辦，決不寬貸。

    警方趕到法院逮捕王男。（記者王冠仁翻攝）

    警方趕到法院逮捕王男。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播