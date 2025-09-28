日客為「鳥事」掉手機 金城分局「以機追機」尋獲

3名日本遊客到金門觀光，返台前發現手機不翼而飛向警方報案，金門警員黃紹魁（右一）、鍾庚穆（左一）鍥而不捨，協助尋獲手機。（金門縣警察局提供）

3名日本遊客到金門觀光，返台前發現手機不翼而飛；警方據報，查出手機疑似遺落在「雙鯉濕地自然中心」，由於已過下班時間，警方協請自然中心人員返回開門，終在影片播放室椅子底下尋獲手機；日籍旅客對於自然中心及警方熱心，再三感謝。縣警局金城分局長朱政憲今天說，兩名員警鍥而不捨，將報請敘獎。

金城分局表示，日前接獲民眾報案，金城車站有日籍旅客手機遺失，金城派出所警員黃紹魁、鍾庚穆隨即趕往現場協助；由於雙方語言不通，只能靠著簡單的日語、英語，經過一番比手畫腳，警方從石裕友人的手機定位系統，發現石裕的手機位置定位在金寧鄉雙鯉濕地自然中心場館，兩名警員隨即開車將日本遊客載往自然中心。

金城分局表示，當時天色已晚，石裕等一行人抵達場館時已停止開放，員警撥打雙鯉濕地自然中心所屬的內政部國家公園署金門國家公園管理處尋求協助，等到中心人員開門，才發現石裕及友人可能因為在影片播放室欣賞鳥類生態，一時看得入神而將手機遺留在播放室椅子底下，因「機不可失」而體會「失而復得」的喜悅，石裕及友人再三向自然中心人員及警方表達感謝，警方與金管處的合作，也再1次為金門的觀光品質加分。

金城分局分局長朱政憲今天表示，警察是人民保姆，觀光客在金門也許人生地不熟，如果遇到需要協助的事項，可以透過「110」專線尋求協助，也籲請旅客出門在外，務必將貴重物品隨身保管好。

3名日本遊客到金門觀光發現手機不見，在金門警方協助下，返回雙鯉溼地自然中心找到手機。（金門縣警察局提供）

