    開戶就「月入百萬」？退伍求職險淪詐團人頭戶

    2025/09/28 10:10 記者劉濱銓／南投報導
    南投有剛退伍的男子（左），求職加入職業培訓機構，培訓完即可月入百萬，惟須開設帳戶供機構使用，經警方戳破騙局，才避免淪為詐團人頭戶。（草屯警方提供）

    南投有剛退伍的男子（左），求職加入職業培訓機構，培訓完即可月入百萬，惟須開設帳戶供機構使用，經警方戳破騙局，才避免淪為詐團人頭戶。（草屯警方提供）

    南投草屯鎮23歲當兵剛退伍的石姓男子，近期求職遭遇詐騙集團，宣稱加入職業培訓機構，培訓完即可月入百萬，但要先在銀行開戶供機構使用，石男聽信前往銀行申請帳戶，惟行員察覺用途有異通報警方，經員警到場說明，戳破是典型詐取人頭戶的騙局，成功攔截詐騙，避免石男淪為詐團人頭戶或車手。

    草屯警方表示，石男剛當完兵退伍，急著求職成為社會新鮮人，正在為找工作煩惱時，剛好詢問認識不久的友人，得知有某職業培訓機構有辦理培訓課程，培訓費為17萬元，培訓完就有機會月入百萬；若無法繳納，學費則可透過提供帳戶，讓機構可申請學貸及獎學金，用來抵免學費。

    石男聞訊不疑有他，立即前往銀行開戶，惟經行員關懷，察覺石男用途有異，便通報草屯警方，員警到場確認是求職詐騙陷阱，若聽信詐騙集團指示，就會淪為人頭戶或被利用成為車手，石男獲知險遭詐騙立即放棄開戶，並對警方及行員的協助感謝不已。

    草屯警方提醒，社會新鮮人求職，需特別注意求職陷阱，凡不需學歷、經驗即可月入高薪，都極可能是詐騙，務必撥打165反詐騙專線或110報警求證，以免受害。

