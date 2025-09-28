高中男亂取笑女同學「胸跟滑鼠一樣平」 判賠20餘萬

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

同學之間別亂開玩笑！某高中趙姓女生指控黃姓男同學對她說：你下面是黑的嗎？還暗喻她的胸部跟滑鼠一樣平，還誣指她考試作弊，導致她精神創傷，要求賠100萬元；黃男辯只是開玩笑，且非針對她，但學校性平調查認定他構成性騷擾，台東地方法院判決黃男及父母連帶賠20萬7千餘元。

黃女指稱，黃男從高一起，會於體育課時默默跑到她身邊問「你下面是黑的嗎？因為跟別人做過下面就會是黑的」，去年某日在課堂上當眾指著她的滑鼠說「與主人一樣平」，暗喻她的胸部跟平面滑鼠一樣平；去年某日，她因擔任小老師，會協助老師收作業、發考試卷及改考卷等工作，黃對外宣稱原告考試作弊，另有兩次也都指她「抓耙仔、考試作弊」。另有排擠孤立她、往她砸籃球等行為，種種構成性騷擾、妨害名譽及霸凌，致她心理創傷而就醫，黃男及其父母應連帶給付100萬元。

黃男則說，「下面是不是黑的」並非針對她所為，僅是在班上看到NBA球員照片之玩笑話語，胸部像滑鼠一樣平這句話應是同學聚在一起之玩笑話，他坦承有傳述她作弊，但這是同學間公認之事實，也未曾刻意排擠她，至於丟籃球則是不小心丟到她。

校方性別調查小組認定黃男確對她說「妳的下面是黑的嗎」、「胸部跟滑鼠一樣平」等，構成性別平等教育法所稱之性騷擾及性霸凌。至於指稱她考試作弊，也經少年法庭認定成立刑法公然侮辱及誹謗罪，並裁定應予訓誡。民事庭法官認為黃男侵犯趙女之健康權及名譽權，請求賠償損害有理，但金額以24萬7040元為合理。

