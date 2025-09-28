為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高中男亂取笑女同學「胸跟滑鼠一樣平」 判賠20餘萬

    2025/09/28 09:59 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    同學之間別亂開玩笑！某高中趙姓女生指控黃姓男同學對她說：你下面是黑的嗎？還暗喻她的胸部跟滑鼠一樣平，還誣指她考試作弊，導致她精神創傷，要求賠100萬元；黃男辯只是開玩笑，且非針對她，但學校性平調查認定他構成性騷擾，台東地方法院判決黃男及父母連帶賠20萬7千餘元。

    黃女指稱，黃男從高一起，會於體育課時默默跑到她身邊問「你下面是黑的嗎？因為跟別人做過下面就會是黑的」，去年某日在課堂上當眾指著她的滑鼠說「與主人一樣平」，暗喻她的胸部跟平面滑鼠一樣平；去年某日，她因擔任小老師，會協助老師收作業、發考試卷及改考卷等工作，黃對外宣稱原告考試作弊，另有兩次也都指她「抓耙仔、考試作弊」。另有排擠孤立她、往她砸籃球等行為，種種構成性騷擾、妨害名譽及霸凌，致她心理創傷而就醫，黃男及其父母應連帶給付100萬元。

    黃男則說，「下面是不是黑的」並非針對她所為，僅是在班上看到NBA球員照片之玩笑話語，胸部像滑鼠一樣平這句話應是同學聚在一起之玩笑話，他坦承有傳述她作弊，但這是同學間公認之事實，也未曾刻意排擠她，至於丟籃球則是不小心丟到她。

    校方性別調查小組認定黃男確對她說「妳的下面是黑的嗎」、「胸部跟滑鼠一樣平」等，構成性別平等教育法所稱之性騷擾及性霸凌。至於指稱她考試作弊，也經少年法庭認定成立刑法公然侮辱及誹謗罪，並裁定應予訓誡。民事庭法官認為黃男侵犯趙女之健康權及名譽權，請求賠償損害有理，但金額以24萬7040元為合理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

