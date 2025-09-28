為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    調查局長陳白立任職棒開球來賓 號召球迷一起反詐騙

    2025/09/28 09:37 記者吳昇儒／台北報導
    調查局長陳白立趁著擔任職棒公益開球嘉賓之際，到球場內宣導「全民防詐、守護家園」理念。（調查局提供）

    調查局長陳白立趁著擔任職棒公益開球嘉賓之際，到球場內宣導「全民防詐、守護家園」理念。（調查局提供）

    近年來詐騙猖獗，嚴重影響全民財產安全及社會安定，為加強全民防詐意識，調查局長陳白立趁著擔任職棒公益開球嘉賓之際，到球場內宣導「全民防詐、守護家園」理念。希望透過結合全民喜愛的棒球運動，讓防詐觀念深入球迷心中，並邀請球迷一同加入「反詐騙」行列。

    法務部調查局長陳白立昨（27）日應群益金融集團及台鋼集團邀請，擔任「台鋼雄鷹VS統一獅」棒球賽公益開球來賓並舉辦「群鷹會、全民齊防詐」反詐騙宣導活動。

    陳白立率台北市調查處、經濟犯罪防制處同仁一同前往，並在大巨蛋設立宣導攤位，以輕鬆有趣之有獎徵答方式，贈送宣導小禮物，令群眾與球迷辨識詐騙、認清假投資危害及交友詐騙等手法，球迷們在熱烈參與同時，亦能學會如何辨識、預防和及時檢舉重大詐騙案件。

    調查局表示，詐騙集團手法不斷翻新，除由執法機關加強打擊犯罪外，更需全民提高警覺、主動防範，此次結合職棒賽事宣導，希望能以最貼近民眾生活的方式，把「識詐、阻詐、防詐」觀念傳遞予社會大眾，球迷在享受比賽同時，亦能增進自我保護意識，避免成為詐騙受害者。

    陳白立率台北市調查處、經濟犯罪防制處同仁一同前往球場進行反詐宣導。（調查局提供）

    陳白立率台北市調查處、經濟犯罪防制處同仁一同前往球場進行反詐宣導。（調查局提供）

    台北市調查處在球場擺攤，進行反詐宣導。（調查局提供）

    台北市調查處在球場擺攤，進行反詐宣導。（調查局提供）

