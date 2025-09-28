龜山義消分隊長李德村28年無私奉獻 奪鳳凰獎義消楷模

桃園市龜山義消分隊分隊長李德村，榮獲今年鳳凰獎義消楷模。（桃市府消防局提供）

桃園市龜山義消分隊分隊長李德村，投入義消工作28年來，參與過無數救災救援案件，更與義消夥伴長期認養家扶中心兒童，他獲選今年「鳳凰獎」義消楷模，他說，出勤打火、救援時其實沒想太多，就是1件、1件去做，沒想到從30歲到現在已58歲，如今回頭看，原來自己參與過這麼多的案件，會一直做到不能做為止。

李德村退伍後在龜山區開設機車行，他回憶，1997年爸爸擔任鄰長時，時任龜山義消分隊分隊長的村長在招募義消，並詢問他要不要加入，就這樣因緣際會加入義消大家庭，一路從隊員、副小隊長、小隊長、副分隊長到分隊長。

他說，印象最深刻的是，義消生涯初期遇到大園空難救援，夜間趕往支援時，滿地都是救災後的白色泡沫，支援時每個人戴著手套、拿著袋子，徒步搜尋只要踢到東西就撿起來，可能是罹難者的斷肢殘臂，當下不會想太多、也不知到底撿的是什麼，只希望盡力完成任務，也曾協助龜山山難救援，搜救隊伍找了3天3夜未果，想起老學長曾說過，搜救前先祭拜山神「求一下」，沒想到馬上就找到人了。

早年一般火警就會通報義消支援，李德村只要一接到訊息，就會放下手邊工作趕赴現場，包括2020年欣興電子龜山廠火警、2022年龜山威天宮火警、山區火警等重大火災，都可看到李德村的身影，有時火警延燒數小時，就得在火場待一整天，他笑說，「機車行是自己的，算是自由業，機動性比較高啦！」

除了義消工作，李德村也熱心公益，擔任桃園市機車商業同業公會龜山分會會長時，公會成員集結百萬元善款捐贈復康巴士，並前義消特搜大隊長卓國令號召下，加入認養家扶中心兒童行列至今，分隊同仁大讚他，獲選鳳凰獎義消楷模當之無愧。

李德村說，很開心能獲獎，尤其分隊在提報時，幫他重現了28年義消工作的大小記錄，才發現原來自己參與過這麼多的案件，現在他的分隊有10多名隊員，最年輕的約40歲，他距離60歲還有2年，會做到不能做為止。

