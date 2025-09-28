為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    賣帳戶、領錢給詐團賺5000元 男子需關1年2個月

    2025/09/28 09:32 記者蔡政珉／苗栗報導
    賣帳戶、領錢給詐團賺5000元，男子需關1年2個月。圖為苗栗地院。（資料照）

    賣帳戶、領錢給詐團賺5000元，男子需關1年2個月。圖為苗栗地院。（資料照）

    劉姓男子去年與綽號「小傑」、「小智」的詐騙集團成員聯繫，約定以3000元為代價出售其郵局存摺、提款卡及密碼，等到詐騙集團成員在網路佯稱賣機車陸續騙走2名被害者2.5萬元、6000元後，劉男還協助領款轉交「小智」，獲得2000元報酬，後來被害者發現上當報警後劉男被逮，苗栗地院法官近期審理後，認為劉男犯加重詐欺取財罪共2罪，各判處有期徒刑1年、1年1個月，應執行1年2個月。

    劉男原姓李，被逮後改姓，劉男將帳戶賣給詐騙集團後，導致2名被害人因要購買機車遭騙，劉男與一般賣人頭帳戶犯嫌不同，甚至為賺取2000元報酬還協助取款。

    法官認為，劉男被逮後於偵查、審理階段坦承犯行，但其與「小傑」、「小智」及所屬詐騙集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；法官考量劉男犯後繳回犯罪所得5000元並與2名被害人和解，依2罪判刑判處劉男需執行有期徒刑1年2個月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播