賣帳戶、領錢給詐團賺5000元，男子需關1年2個月。圖為苗栗地院。（資料照）

劉姓男子去年與綽號「小傑」、「小智」的詐騙集團成員聯繫，約定以3000元為代價出售其郵局存摺、提款卡及密碼，等到詐騙集團成員在網路佯稱賣機車陸續騙走2名被害者2.5萬元、6000元後，劉男還協助領款轉交「小智」，獲得2000元報酬，後來被害者發現上當報警後劉男被逮，苗栗地院法官近期審理後，認為劉男犯加重詐欺取財罪共2罪，各判處有期徒刑1年、1年1個月，應執行1年2個月。

劉男原姓李，被逮後改姓，劉男將帳戶賣給詐騙集團後，導致2名被害人因要購買機車遭騙，劉男與一般賣人頭帳戶犯嫌不同，甚至為賺取2000元報酬還協助取款。

請繼續往下閱讀...

法官認為，劉男被逮後於偵查、審理階段坦承犯行，但其與「小傑」、「小智」及所屬詐騙集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯；法官考量劉男犯後繳回犯罪所得5000元並與2名被害人和解，依2罪判刑判處劉男需執行有期徒刑1年2個月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法