    社會

    人妻出軌旅館裸體照成鐵證 綠帽夫氣炸提告法官這樣判

    2025/09/28 09:15 記者陳建志／台中報導
    台中一名人妻出軌，還和情夫在旅館拍下裸體相擁照片，台中地院法官認已侵害配偶權，判兩人要連帶賠償30萬元。（記者陳建志攝）

    台中一名人妻出軌，利用出差等機會和情夫相約同遊小琉球、墾丁，還在旅館拍下裸體相擁合照，且和情夫出遊後就吃避孕藥，人夫去年5月發現綠雲罩頂質問妻子，妻子卻順勢提出離婚要求，讓他相當心寒，對前妻和情夫提出侵害配偶權告訴，台中地院法官認為兩人出遊還發生性行為屬實，判決兩人連帶賠償30萬元。

    判決指出，這名人夫和妻子2014年4月結婚，並育有一名女兒，2024年5月卻發現太太出軌與情夫發生婚外情，還發生性行為，先生勸阻卻不聽，還拿出離婚協議書要求離婚，因兩人交往造成他身心受創，導致罹患嚴重焦慮與憂鬱等病症，提出侵害配偶權告訴，主張2人連帶賠償精神慰撫金100萬元。

    這名人夫去年5月發生太太出軌和情夫的合照，仔細了解後才知道，太太利用出差等名義，和情夫相約前往小琉球、高雄、墾丁、台南等地出遊，並同住在民宿、汽車旅館，並發現2人於旅館房間內裸體相擁自拍的照片，且和情夫出遊後有使用避孕藥丸，讓他痛苦萬分。

    人妻坦承和情夫發生婚外情，但否認兩人有發生性行為，抱怨先生未分擔房屋貸款亦未幫忙照顧小孩，並認為前夫罹患焦慮及憂鬱等病症，難認與配偶權受侵害有關，主張請求的精神慰撫金100萬元過高。

    台中地院法官審理認為，侵害配偶權的行為不以通姦為限，只須配偶一方與他人間有逾越普通朋友社交往來之行為，非一般社會通念所能容忍，而破壞婚姻共同生活圓滿，就成立侵害配偶權。

    法官從人夫提出兩人在旅館房間內裸體相擁的自拍照片，且和情夫出遊後有使用避孕藥丸等行為，加上通訊軟體對話中呈現2人一同住宿過夜，堪認2人交往期間確實有發生性行為，審酌雙方的經濟狀況，判決人妻和情夫要連帶賠償30萬元。

