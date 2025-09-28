為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹米粉世家爭產》老公猝逝婆婆賣廠 媳婦求償敗訴

    2025/09/28 09:11 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹米粉世家爭產，老公猝逝婆婆賣廠 媳婦求償敗訴。（記者蔡彰盛攝）

    新竹范女控訴丈夫曾男繼承家族米粉事業後，為確保經營權，借名將家族工廠與土地放在婆婆盧女名下，曾男2023年過世後婆婆竟將廠房賣掉，范女認為婆婆應返還她200萬不當得利。新竹地院認為，范女無法舉證當時婆婆是借名登記，駁回其訴。

    范女說，曾父在日治時期以米粉起家，創立新竹老牌米粉業，兒子2011年返鄉接手米粉事業，並於2016年成立食品公司繼續生產米粉。2015年婆婆盧女以3760萬元標得全部廠地，且登記在自己名下。當時廠房、土地資金實際上由丈夫曾男借貸籌措，投標書也由她代填，土地僅是借用婆婆名義，之後曾男還以廠房向銀行貸款，繼續經營米粉廠。

    盧女則反駁，自己原就持有一半土地，依法享有優先承購權，且拍賣後她參與公司簽訂租約、收取租金，證實她是名實相符地主。至於母子間金錢往來與拍賣協助，不能推定她「借名登記」。

    法官認為，不動產以登記名義人為準，借名登記屬例外，主張者須負舉證責任。范女提出的帳戶明細、存款憑條，僅能證明曾男有籌資行為，但不足以證明雙方達成借名契約。再加上盧女原有持分，並以自身應得分配金額，抵繳部分價款，這與借名常情不符，判范女敗訴。

