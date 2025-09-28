租地供非法傾倒廢棄物判刑2年 委託清運的環保業者判1年4月

陳男租地供非法傾倒廢棄物被判刑2年，委託清運的柯姓環保業者判1年4月。（資料照）

陳姓男子租地竟供作非法傾倒廢棄物用途，賺取黑心錢，柯姓環保公司負責人因委託陳男清運廢棄物，雙雙被警方查獲送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法判處陳男2年徒刑，柯男雖辯稱不知陳男未具合法清運廢棄物證照，但法官並不採信，依非法清除廢棄物罪判處柯男1年4個月徒刑，可上訴。

陳男在長治鄉租地作為非法傾倒廢棄物用途，他以16萬多元價碼接受柯姓環保業者委託，清運柯男承攬拆除汽車旅館所產生的廢棄物，屏東警方據報後，會同環保單位前往查獲，依違反廢棄物清理法將陳男及柯男送辦。

請繼續往下閱讀...

柯男辯稱，他以為陳男是合法業者，陳男也向他表示可以合法處理廢棄物，並提供先前經手的廢棄物處理文件取信他，對於陳男違法處理相關廢棄物並不知情。

屏東地院認為，柯男經營環保公司多年，具有相關專業知識，倘若委由業者處理廢棄物，自應審慎確認受託業者是否有具合法資格，且不難查證，卻草率委由未經查證是否具有合法資格的陳男處理，顯然縱使發生非法處理廢棄物的結果，也不違背其本意，柯男所辯不足採，與陳男依違反廢棄物清理法論處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法