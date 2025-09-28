為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    租地供非法傾倒廢棄物判刑2年 委託清運的環保業者判1年4月

    2025/09/28 09:24 記者李立法／屏東報導
    陳男租地供非法傾倒廢棄物被判刑2年，委託清運的柯姓環保業者判1年4月。（資料照）

    陳男租地供非法傾倒廢棄物被判刑2年，委託清運的柯姓環保業者判1年4月。（資料照）

    陳姓男子租地竟供作非法傾倒廢棄物用途，賺取黑心錢，柯姓環保公司負責人因委託陳男清運廢棄物，雙雙被警方查獲送辦，屏東地院依違反廢棄物清理法判處陳男2年徒刑，柯男雖辯稱不知陳男未具合法清運廢棄物證照，但法官並不採信，依非法清除廢棄物罪判處柯男1年4個月徒刑，可上訴。

    陳男在長治鄉租地作為非法傾倒廢棄物用途，他以16萬多元價碼接受柯姓環保業者委託，清運柯男承攬拆除汽車旅館所產生的廢棄物，屏東警方據報後，會同環保單位前往查獲，依違反廢棄物清理法將陳男及柯男送辦。

    柯男辯稱，他以為陳男是合法業者，陳男也向他表示可以合法處理廢棄物，並提供先前經手的廢棄物處理文件取信他，對於陳男違法處理相關廢棄物並不知情。

    屏東地院認為，柯男經營環保公司多年，具有相關專業知識，倘若委由業者處理廢棄物，自應審慎確認受託業者是否有具合法資格，且不難查證，卻草率委由未經查證是否具有合法資格的陳男處理，顯然縱使發生非法處理廢棄物的結果，也不違背其本意，柯男所辯不足採，與陳男依違反廢棄物清理法論處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播