    首頁 > 社會

    2男相偕攀登八仙山失聯 中市消防局連夜搜救將傷者送醫

    2025/09/28 09:12 記者歐素美／台中報導
    台中市消防局報動員大批人力上山搜救。（民眾提供）

    台中市消防局報動員大批人力上山搜救。（民眾提供）

    台中市朱姓及張姓男子26日相偕攀登八仙山，家屬發現2人未歸，昨天凌晨3點多報案，熱心山友昨上午9點發現2人，並協助定位及報案，台中市消防局昨上山搜救，連夜將2人護送下山，今天凌晨抵達登山口，其中，71歲張男後腦撕裂傷、 左側肢體疼痛，被送往東勢農民醫院治療。

    昨天凌晨3點左右，台中市消防局接獲家報案指稱，朱男（58歲）與張男（71歲）一起攀登八仙山，2人在26日下午3點登頂後卻失聯，消防局立即派谷關及和平分隊，出動各式消防車2輛、消防人員4名，於分隊整備待命，待天亮後視能見度狀況及彙整更多資訊，研判後出勤。

    結果，昨天上午9點13分，有熱心山友發現朱男及張男，協助定位並報案，消防局聯繫上失聯者並取得座標，才瞭解張男疑跌倒受傷無法行動，需消防局搜救人員協助，朱男因此陪同張男等候救援。

    昨天上午10點33分，消防局搜救人員會同林業署等人員，由大本松登山口起登，下午2點52分接觸到朱男及張男，立即給予受傷的張男包紮急救處置，稍事休息後陪同2人往登山口移動，今天凌晨零時左右抵達登山口，由救護車將張男後送東勢農民醫院治療，張男後腦撕裂傷、 左側肢體疼痛、意識清楚；朱男則由家屬帶回。

    張男及朱男攀登八仙山未歸，家屬急報案，台中市消防局透過熱心山友定位及通報，順利尋獲二人。（民眾提供）

    張男及朱男攀登八仙山未歸，家屬急報案，台中市消防局透過熱心山友定位及通報，順利尋獲二人。（民眾提供）

